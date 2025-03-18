Ünlü sunucunun kızına köpek saldırdı - Son Dakika
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Ünlü sunucunun kızına köpek saldırdı

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Ünlü sunucu Aslı Özkaya'nın 7 yaşındaki kızı, 14 yaşındaki bir kız çocuğu tarafından ağızlık takılmadan gezdirilen "Rottweiler" cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Sahibinin şoka girip tasmasını bıraktığı köpek, Özkaya'nın kızına arkadan saldırıp yerlerde sürükledi. Aile karakola giderek şikayetçi olurken saldırgan hayvanın kuduz aşısının da olmadığı ortaya çıktı.

18.03.2025 10:21
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Türkiye'de son dönemde başıboş köpeklerle ilgili ciddi sorunlar yaşanırken bu kez sahipli bir köpek ünlü bir sunucunun küçük kızını hedef aldı.

NTV'de yer alan habere göre sunucu Aslı Özkaya'nın 7 yaşındaki kızı Tanem, 14 yaşındaki bir kız çocuğu tarafından ağızlık takılmadan gezdirilen "Rottweiler" cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı.

"KÜREK KEMİĞİNİ ISIRIP ÇEKEREK YERE DÜŞÜRDÜ"

Kaldırımın kenarında yürürken karşı kaldırımdan gelen tasmalı ve ağızlıksız bir köpeğin kızına arkasından saldırdığını ifade eden Aslı Özkaya "Kürek kemiğini ısırıp çekerek yere düşürdü. Bir anne olarak bunu izlemek çok zor bir deneyimdi. Kızımı yere yatırıp sürükledi" diye konuştu.

"SAHİBİ İHMALKAR DAVRANDI"

Çığlıklar ve çevredekilerin müdahalesiyle kızını köpeğin elinden kurtararak hastaneye yetiştiren Özkaya, köpeğin sahibinin ihmalkar davrandığını vurguladı.

"14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA BÖYLE BİR KÖPEK NASIL TESLİM EDİLİR?"

Özkaya "Bir anne-baba, 14 yaşındaki bir çocuğa, benim kızımdan büyük bir köpeği nasıl teslim eder? Kız köpeği kontrol edemedi. Tanem yerde sürüklenirken, o kız şoka girip tasmayı bıraktı. Bize dönüp 'Köpeğim yemek yiyor, neden arkasından geçiyorsunuz? Geçerseniz böyle ısırır' dedi. Bilinçli olduğunu söylemeye dilim varmıyor" ifadelerini kullandı.

KUDUZ AŞISININ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Aile yaşanan olaydan büyük korku yaşarken karakola giderek köpeğin sahiplerinden şikayetçi oldu. Köpeğin veteriner kontrolü sırasında çipinin ve kuduz aşısının olmadığı ortaya çıktı. Köpek, belediye ekipleri tarafından aileden alınarak barınağa götürüldü.

Ünlü sunucunun kızına köpek saldırdı

3-sayfa, Gündem, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü sunucunun kızına köpek saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • aragorn:
    illaki öldürmesi gerekiyor yoksa ne ceza ne yaptırım, adalet sıfır sıfır sıfırrrrrrrrrr 34 1 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    bu köpeğin sahibine tasma takıp sokak sokak gezdirilmediği sürece bu işler bitmez 29 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Bunlara oy filan yok artık Devlet vatandaşını koruyamıyor Üç beş tane mama lobisine peşkes çekiyorlar 20 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Çocuklarını ve vatandaşlarını köpeklerden koruyamayan devlet,devlet vasfını kaybetmiştir İlkesini düşmanlardan korumasını boşuna beklersiniz. 0 0 Yanıtla
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