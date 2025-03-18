Ünlü sunucunun kızına köpek saldırdı

Türkiye'de son dönemde başıboş köpeklerle ilgili ciddi sorunlar yaşanırken bu kez sahipli bir köpek ünlü bir sunucunun küçük kızını hedef aldı.

NTV'de yer alan habere göre sunucu Aslı Özkaya'nın 7 yaşındaki kızı Tanem, 14 yaşındaki bir kız çocuğu tarafından ağızlık takılmadan gezdirilen "Rottweiler" cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı.

"KÜREK KEMİĞİNİ ISIRIP ÇEKEREK YERE DÜŞÜRDÜ"

Kaldırımın kenarında yürürken karşı kaldırımdan gelen tasmalı ve ağızlıksız bir köpeğin kızına arkasından saldırdığını ifade eden Aslı Özkaya "Kürek kemiğini ısırıp çekerek yere düşürdü. Bir anne olarak bunu izlemek çok zor bir deneyimdi. Kızımı yere yatırıp sürükledi" diye konuştu.

"SAHİBİ İHMALKAR DAVRANDI"

Çığlıklar ve çevredekilerin müdahalesiyle kızını köpeğin elinden kurtararak hastaneye yetiştiren Özkaya, köpeğin sahibinin ihmalkar davrandığını vurguladı.

"14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA BÖYLE BİR KÖPEK NASIL TESLİM EDİLİR?"

Özkaya "Bir anne-baba, 14 yaşındaki bir çocuğa, benim kızımdan büyük bir köpeği nasıl teslim eder? Kız köpeği kontrol edemedi. Tanem yerde sürüklenirken, o kız şoka girip tasmayı bıraktı. Bize dönüp 'Köpeğim yemek yiyor, neden arkasından geçiyorsunuz? Geçerseniz böyle ısırır' dedi. Bilinçli olduğunu söylemeye dilim varmıyor" ifadelerini kullandı.

KUDUZ AŞISININ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Aile yaşanan olaydan büyük korku yaşarken karakola giderek köpeğin sahiplerinden şikayetçi oldu. Köpeğin veteriner kontrolü sırasında çipinin ve kuduz aşısının olmadığı ortaya çıktı. Köpek, belediye ekipleri tarafından aileden alınarak barınağa götürüldü.