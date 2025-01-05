Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor - Son Dakika
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3.Sayfa

Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde ünlü market zincirlerinden birinde satışa sunulan sütlerin içinde yalnızca su bulunduğu tespit edildi. Üretici firmadan yapılan açıklamada sütlere üretim aşamasında sehven içilebilir su konulduğu ifade edilirken ilgili ürünler hakkında toplama kararı verildiği belirtildi.

05.01.2025 15:35  Güncelleme: 15:50
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi Türkiye'de gündem olurken, bir gıda skandalı haberi de Danone tarafından üretilen ve Türkiye'nin en ünlü zincir marketlerinden birinde satılan sütlerden geldi.

SÜTLERİN İÇİNDEN SU ÇIKTI

Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan market zincirinde satışa sunulan ve milyonlarca vatandaşın evine giren sütlerin içerisinden süt yerine su çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, dev market zincirlerinde satışa sunulan söz konusu markalı sütlerden "su" çıktığı iddiası üzerine inceleme başlattı. Sütlerin üretildiği tesiste yapılan denetimler sonrasında bir parti süte, süt yerine su konulduğu tespit edildi.

"TÜM NOKTALARDAN TOPLATILMIŞTIR"

Konuya ilişkin Danone tarafından yapılan açıklamada "Üreticilerinden olduğumuz Birşah marka 1 litre %3,1 yağlı UHT içme sütünün üretim hattında, yaklaşık 1 dakika süreyle, münferit bir teknik aksaklık yaşandığı ve bunun neticesinde 176.L parti numaralı ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 100 litre gibisınırlı sayıdaki içilebilir su içeren ürün halk sağlığını etkileyecek bir tehlike oluşturmamaktadır. Geriye doğru izlenebilirlik yapılarak ürün satışa sunulduğu tüm noktalardan toplatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Apple User:
    danone yasaklı boykot ürün olduğu için bim de dost markasını A101 de birşah markasını satıyor bilmeyen müslümanlar alıyor maalesef 62 8 Yanıtla
  • Mesut Gülmez:
    Pislik yuvası bim , a101 şok gibi marketlerden su dahi alıp içmem Migros güzel kaliteli. 29 32 Yanıtla
  • Faruk Demiroğlu:
    ah birşah ah senide kaybettik 47 1 Yanıtla
  • sertug:
    hep alıyordum bidaha da almam herkes sahtekar olmuş 42 2 Yanıtla
  • Emi Emii:
    Neden buzlu gösteriyorsunuz ifşa etmek en doğal hakkımız onlar bizim sağlığımızı hiçe sayıyorsa bende söylerim. 34 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Sizin yatacak yeriniz yok sevhen öylemi alışkanlık yapmış olmasın sizin yalanınızın ben taa .... 29 2 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    gariban dostu birsah sende mi bizi bu ekonomide yarı yolda bıraktın.Canin sağolsun be 22 2 Yanıtla
  • Mehmet Gündüz:
    Bir Suyun o sistemde işi ne. İki aşağıda bir abimizin dediği gibi Dost ve birsah boykotlu Tarim kredi ürünü süt almak en azından insani erdeme dayalı vicdani bir hareket olacaktır. Zira gazzede çocuklar sıcak süt ve sıcak bir yatak bulamazken biz çocuğumuza o sütü nasıl vereceğiz. AKLI OLAN INSANIN VICDANI YOKSA O BIR INSAN BOZMASI CANAVARDIR. 14 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bunların kaymağıda yenmez eğer kaymak satıyolarsa en iyisi çırçır kadınlar pazarına fatihe gidin doğunun eşsiz kahvaltılıklarıni alın van otlu peynir hakkari balı varda var 11 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    A 101 , BIM VE SOK TAN ASLA BOYLE URUNLER ALMIYORUM SU VE TEMİZLİK ALIYORUM 7 2 Yanıtla
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