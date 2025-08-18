Ünlülerin mücevhercisi Ersan Gülmez gözaltına alındı

Sosyal medyada çektiği videolarla ünlenen, ünlü isimlere sattığı mücevher ve saatlerle bilinen "Ersan Diamond" lakaplı fenomen Ersan Gülmez gözaltına alındı.

ORGANİZE SUÇLARLA BAĞLANTI İDDİASI

Instagram'da 755 bin takipçisi bulunan Gülmez, silahlı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı. Gülmez'in organize suçlarla bağlantısı olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜYE SATIŞ YAPIYOR

Mücevher, takı, saat satan "Ersan Diamond" lakaplı Ersan Gülmez, kuyumculuğun yanı sıra sosyal medya fenomenliği ile de tanınıyor. Deste deste paralarla ve satışını yaptığı ürünleri tanıttığı videolarla ünlenen Ersan Diamond, çok sayıda ünlüye de satış yaptığı biliniyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E KATILMIŞ

Aslen Elazığlı olduğu ve İstanbul'da yaşadığı bilinen Ersan Gülmez, daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da katılmıştı.