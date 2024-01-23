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Ürküten görüntü! Başıboş köpekler çocuk parkını istila etti - Son Dakika
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Ürküten görüntü! Başıboş köpekler çocuk parkını istila etti

Türkiye'nin acil çözüm bekleyen sorunlarından biri olarak gösterilen başıboş köpek sorunu için henüz net bir adım atılmış değil. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken çekilen bir fotoğraf karesi "Bu kadarına da pes" dedirtti.

Ürküten görüntü! Başıboş köpekler çocuk parkını istila etti
23.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:19
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Birçok vatandaşımızın ölümüne birçok vatandaşımızın da yaralanmasına neden olan başıboş köpeklerle ilgili atılacak adımlar merakla beklenirken gelen bir görüntü sorunun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bahsi geçen görüntüde 20'ye yakın sokak köpeğinin bir çocuk parkını istila ettiği görülüyor. Kısa sürede çok sayıda paylaşım alan görüntü sonrası vatandaşlar yetkilileri acil adım atmaya çağırdı.

Ürküten görüntü! Başıboş köpekler çocuk parkını istila etti

"PARKLAR ÇOCUKLAR EĞLENSİN DİYE YAPILIR"

Sosyal medyada elden ele dolaşan fotoğrafın altına "Memleketten manzaralar, kime teşekkür edelim", "Türkiye yirmi yıl geride", "Bizim ülkede her şeyin iyice bir şeyini çıkarmadan bir şey yapamıyoruz", "Her yer aynı ki... Çocuk parkları itlerin doğal yaşam alanı olmuş. Orada beslenip orada çoğalıyorlar" "Parklar çocuklar eğlensin diye yapılır. Ülkedeki bütün parkları yırtıcı başı boş köpekler istila etmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

YORUMLAR (17)
  • nihat karayel: Onlarında canı var sonuçta onlar parkları değil insan olan yaratıklar olarak onlarında yaşam alanlarını gasp ettik heryeri betonerme yaptık kim köpeklerden nefret ediyorsa onun yaşaya bileceği büyük bir sehir kadar yaşam alanı yapsın o zaman Yanıtla 174 46
  • Arzum Baskara: Cocuk parki degil mubarek hayvanat bahcesi oldu parklar Yanıtla 18 174
  • Kamil Jalil: Toplansın bu köpekler artık benim de çocuğum var gerçek tehlike olarak görüyorum bunları.Kimse yalnış anlamasın hayvan hakları duygu kasanlar zıplamasın hemen.Bahçemizde 3 tane köpekle büyüyor oğlum cins köpekler değiller ama sokakdakılar tehlikeli ola biliyor.Ya toplansın ya da kontrolsüz çoğalmalarının önüne geçilsin Yanıtla 22 166
  • ayhan ünlü: tamamda bu ürküten görüntü kimin suçu.belediyelerin mi hükümetin mi yoksa onları besleyen hayvan severlerin mi Yanıtla 23 115
  • Serdar Oruc: Artık yorum bile yapmaya gerek yok Yanıtla 10 91
  • eylul sema: sizden daha çok hakkı var onların doğada besleyenmiş evet hayvan sevmek herkesin harcı değil 37 56
  • Murat Dururr: Hem kalk hayvanların yaşam alanlarını betona çevir hemde hayvanlar güzel güzel uyurken bunların burda ne işi var diye sitem et. Yav onlarda can bunu unutmayın sizinki cansa onlarınkine can Yanıtla 48 24
  • ertugrul aydın: bu hayvan severler köpekler çocukaları parçalayınca neden ortaya çıkmıyor insan hayatı bukadarmı ucuz ayıp be Yanıtla 10 61
  • Kamil Jalil: Size bilgi olsun diğe söyleyeyim köpekler doğa hayvanları değil genel ekosisteme büyük tehlikeler.Doğaya salındıkkarı da sürü halinde dolaşır nesli tükenmekde olan hayvanlari dahil bi çok hayvanı öldürüyorlar ve hatta onları yemek için diğil başka tür olduğu öldürüler.Köpekler insan uzantılarıdır.Doğada yaşamalarına zaten verilmemesi lazım kontrolsüz çoğalmalarının kesinlike önüne geçilmesi lazım yoksa çocuklarımız için ciddi tehlikeler 20 23
  • Asel Krt: Sen evine al 8-10 tane gerisini biz halledeceğiz 6 15
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Son Dakika 3.Sayfa Ürküten görüntü! Başıboş köpekler çocuk parkını istila etti - Son Dakika


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