İstanbul Üsküdar'da bulunan Emaar AVM'de yangın çıktığı iddia edildi. Plazalarda çıktığı iddia edilen yangın paniğe neden olurken ihbarların ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri AVM'de herhangi bir yangın olmadığını, İstanbul'da meydana gelen yoğun sisin AVM'nin üstündeki ışıkların etkisiyle duman gibi görüldüğünü anladı.
Emaar AVM yaptığı açıklamada, binada herhangi bir yangın çıkmadığı ifade edildi. AVM'den yapılan açıklamada, "Emaar Skyview binamız hakkında yayılan yangın haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Binamız, hava koşulları nedeniyle oluşan yoğun sis altında olup herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Bilgilerinize sunarız" denildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Üsküdar'daki Emaar AVM'de yangın paniği - Son Dakika
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