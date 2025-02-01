Üsküdar\'daki Emaar AVM\'de yangın paniği

3.Sayfa

Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu

ABD\'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü

"ABD\'nin yapacağı en büyük hata olur! Müzakere yok"

İstanbul Üsküdar'da bulunan Emaar AVM'de yangın çıktığı iddia edildi. Plazalarda çıktığı iddia edilen yangın paniğe neden olurken ihbarların ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İHBARLAR ASILSIZ ÇIKTI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri AVM'de herhangi bir yangın olmadığını, İstanbul'da meydana gelen yoğun sisin AVM'nin üstündeki ışıkların etkisiyle duman gibi görüldüğünü anladı.

AVM'DEN AÇIKLAMA

Emaar AVM yaptığı açıklamada, binada herhangi bir yangın çıkmadığı ifade edildi. AVM'den yapılan açıklamada, "Emaar Skyview binamız hakkında yayılan yangın haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Binamız, hava koşulları nedeniyle oluşan yoğun sis altında olup herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Bilgilerinize sunarız" denildi.