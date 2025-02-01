Üsküdar'daki Emaar AVM'de yangın paniği - Son Dakika
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Üsküdar'daki Emaar AVM'de yangın paniği

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İstanbul 33 katlı Emaar AVM'de yangın çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ederken; yangınailişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.

01.02.2025 22:44  Güncelleme: 23:02
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İstanbul Üsküdar'da bulunan Emaar AVM'de yangın çıktığı iddia edildi. Plazalarda çıktığı iddia edilen yangın paniğe neden olurken ihbarların ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İHBARLAR ASILSIZ ÇIKTI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri AVM'de herhangi bir yangın olmadığını, İstanbul'da meydana gelen yoğun sisin AVM'nin üstündeki ışıkların etkisiyle duman gibi görüldüğünü anladı.

AVM'DEN AÇIKLAMA

Emaar AVM yaptığı açıklamada, binada herhangi bir yangın çıkmadığı ifade edildi. AVM'den yapılan açıklamada, "Emaar Skyview binamız hakkında yayılan yangın haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Binamız, hava koşulları nedeniyle oluşan yoğun sis altında olup herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Bilgilerinize sunarız" denildi.

Üsküdar\'daki Emaar AVM\'de yangın paniği

İstanbul, 3-sayfa, Üsküdar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'daki Emaar AVM'de yangın paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Akın:
    kimse ölmesin, yanarsa yansın katarın malı onlara koymaz 13 5 Yanıtla
  • Tosbaa:
    33 katlı avm mi olur 6 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Eyvah eyvah 5 0 Yanıtla
  • Mustafa Kurt:
    Devlet otellerde içkiyi sigarayı yasak etse yangın da olmaz zarar da olmaz 5 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    butun binalar risk altinda yangin ciktimi ölursunuz. 1 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    bugünlerde otel fabrika, avm lerde yangın çıkiyor.galiba buralarda çalışan personelim bu konularda iyice eğitilmesi lazım.özellikle mutfak personeli.yazık canlar ve milli servet yok oluyor. 0 0 Yanıtla
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