Utanmazlığın böylesi! Güpegündüz mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler

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Son dönemlerde kamuya açık alanlarda yaşanan cinsel ilişki skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı yer İstanbul Gaziosmanpaşa...

Karadeniz Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde kendini bilmez iki gencin, güpegündüz ilişkiye girdiği görülüyor. Kısa sürede hızla yayılan görüntü büyük tepki çekti.