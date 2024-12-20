Üvey annesinin ceza olarak çıplak şekilde sokağa attığı çocuk kanalizasyonda ölü bulundu

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ABD'nin Florida eyaletinde Cheyenne Star Fite isimli 25 yaşındaki kadın, arka bahçedeki tavuklara zarar verdiği iddiasıyla 5 yaşındaki üvey oğlu Riley Scot Hogeback'e akılalmaz bir ceza verdi.

KANALİZASYON ÇUKURUNDA ÖLDÜ

Fite, üvey oğlunu çıplak bir şekilde dışarı bıraktı. Küçük çocuk 2 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü. Polis ekipleri Hogeback'in cansız bedeninin bulunduğu kanalizasyon çukurunun domuz pisliği ve lağım suyuyla kirlenmiş olduğunu söyledi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp uzmanları çocuğun akciğerlerinin "kahverengi ve yeşil çamurla kaplı" olduğunu belirledi.

"BEŞ DAKİKA ARKAMI DÖNDÜM" SAVUNMASI

Daily Mail'in haberine göre; Fite, çocuğun Helene Kasırgası'nın bıraktığı su birikintisinde oynadığı esnada çamaşır katlamak için beş dakikalığına sırtını döndüğü anda olayın gerçekleştiğini söyledi. Ancak araştırmacılar, söz konusu çukurun Fite'in bahsettiği bölgeden yaklaşık bir futbol sahası kadar uzaklıkta olduğunu ortaya koydu.

Suçlamaları reddeden Fite, 3 ve 5 yaşlarındaki iki kardeşe baktıklarını söyledi. Mahkeme üvey anneyi bir çocuğun ölümüne neden olmakla suçlarken cezası henüz belirlenmedi.