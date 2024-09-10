Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı - Son Dakika
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Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı

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Ordu'da yaşanan dehşet verici olayda, babaanne olduğu iddia edilen bir kadın, 2 yaşındaki torununu balkondan attı. Olayı gösteren kamera görüntüleri sosyal medyada büyük infial yarattı. Kadın, çocuğu aşağı attıktan sonra hızla içeri kaçtı. Görüntülerde, kadının önce çocuğu balkona çıkarıp ardından sırtından iterek aşağı attığı görülüyor. Kadının gözaltına alındığı iddia edildi.

10.09.2024 18:20  Güncelleme: 18:35
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Ordu'da korkunç olay. Babaanne olduğu iddia edilen bir kadın, 2 yaşındaki torununu aşağı attı. Görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.

KADIN ARKASINA BAKMADAN KAÇTI

Olay anına ilişkin kamera görüntülerinde, kadının önce çocuğu balkon olduğu görülen bir yere çıkardığı, ardından da küçük çocuğu sırtından iterek aşağı attığı görülüyor. Dehşete düşüren görüntülerde olayın ardından kadının arkasına bakmadan koşarak içeri girdiği görülüyor. Kadının gözaltına alındığı iddia edildi.

Ordu\'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı

3-sayfa, Güncel, Hukuk, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Thecaptainblack: Sorsan kafayı secdeden kaldırmaz 62 61 Yanıtla
  • F B: Narine yapilan ve bu çocuğa yapılan arasında hiç bir fark yok o çocuk ölebilirdi 109 1 Yanıtla
  • Oktay Duru: deliler müptezel ler çoğaldı Allah cc sonumuzu hayr etsin 108 1 Yanıtla
  • Gülşah Nas Milli: Yazık yaaa çocuğun durumu nasıl acaba 88 0 Yanıtla
  • GİANCANA: İnsanlar hasta, insanlar sıkıntılı, insanlar problemli ve bu tipler çoğaldı, bunlar ile aynı havayı teneffüs ediyoruz. Narin'in katilinden ne farkı var bunun? o da cani, bu da cani.... 77 0 Yanıtla
  • murat salih başçı: nasıl bir zamana denk geldik böyle. bu topluma ne oldu bu zaman içinde. akıl alır gibi değil 45 0 Yanıtla
  • Esreferdem Taskan: Çocuğa bir şey oldu mu zahmet edip yazsaydiniz ya çocuğun durumu ne diye çok mu zordu 41 0 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu: KISASA KISAS ONUDA AYNI YÜKSEKLİKTEN YERE ATACAKSIN BAKALIM NASIL OLUYORMUŞ 37 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk: Idam deyince.begenmeyenler vicdanlarıyla otursun dusunsun.ama vebal.dersen kimse kacamaz.kimi kandırıyoruz. 21 0 Yanıtla
  • Gökhan Arslan: Kamerayi cekecegine bagirsaydin bu islemi korkudan gerceklesmicekti kimbilir. 16 2 Yanıtla
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