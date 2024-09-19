Uyuşturucu etkisinde araç kullanan model, aracıyla 2 kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uyuşturucu etkisinde araç kullanan model, aracıyla 2 kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı

Geniş Video İzle

ABD'de Instagram fenomeni Maecee Lathers, Florida'da iki kişinin ölümüyle sonuçlanan bir kaza yaptı. Kırmızı ışıkta geçen Lathers, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis onu kusarken buldu ve tutarsız konuştuğunu bildirdi. Kan testinde uyuşturucu tespit edildi. Ehliyeti askıdayken araç kullanan Lathers, ağır suçlarla yargılanıyor. Olay, sosyal medya ünlülerinin sorumsuz davranışlarını ve uyuşturucunun tehlikelerini gündeme getirdi.

19.09.2024 10:41  Güncelleme: 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Florida eyaletinde, Instagram fenomeni Maecee Marie Lathers (24), ağır bir trafik kazasına karıştı. Kaza sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Olay, Ağustos ayında Miami şehir merkezinde meydana geldi. Lathers'ın kullandığı beyaz Mercedes, kırmızı ışıkta geçerek iki araca çarptı. Kaza sonucu Abraham Molina ve Jesus Robio adlı iki kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası görüntüleri, kazadan sonra Lathers'ın sendeleyerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığını gösteriyor. Kırmızı kapüşonlu bir sweatshirt giyen Lathers, önce uzaklaşıyor, sonra geri dönüp kaza yerine geliyor.

Polis geldiğinde Lathers'ı sokakta kusarken buldu. Vücut kamerası görüntülerinde, Lathers'ın yerde çığlık attığı ve polisin onunla konuşmaya çalıştığı görülüyor. Lathers polise "Ben gelecekten geliyorum" ve "kristal kürem var" gibi anlamsız sözler söyledi.

Yapılan toksikoloji testinde, Lathers'ın sisteminde ketamin ve diğer uyuşturucuların karışımı bulundu. Lathers, "pembe kokain" olarak bilinen bir parti uyuşturucusu kullandığını itiraf etti.

Kaza anında Lathers'ın ehliyeti askıya alınmış durumdaydı. Şimdi iki kişinin ölümüne sebep olmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve yaralanmaya neden olmak gibi ağır suçlarla karşı karşıya.

Lathers başta kefaletle serbest bırakılıp ev hapsine alındı, ancak yeni suçlamalar nedeniyle tekrar tutuklandı. Son mahkeme duruşmasında perişan halde görünen Lathers, tüm suçlamaları reddetti.

Kazada hayatını kaybeden kurbanlardan birinin kız arkadaşı, Lathers'ın pişman görünmediğini ve toplum için bir tehlike olduğunu söyledi.

Bu olay, uyuşturucu kullanımının ve sorumsuz araç kullanımının yol açabileceği trajik sonuçları gözler önüne seriyor.

Uyuşturucu etkisinde araç kullanan model, aracıyla 2 kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı
Uyuşturucu etkisinde araç kullanan model, aracıyla 2 kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı
Uyuşturucu etkisinde araç kullanan model, aracıyla 2 kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı
Uyuşturucu etkisinde araç kullanan model, aracıyla 2 kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Instagram, Florida, 3-sayfa, Medya, Polis, Hukuk, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu etkisinde araç kullanan model, aracıyla 2 kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Emin Yavuz:
    Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmamışlar mı? 20 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    bağımlılık çok zor bir durum Allah cocuklarimizi korusun 10 0 Yanıtla
  • napcan adımı:
    bizdekilerinde yakında ereceği mertebe,tek fark;orda ceza var... 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
08:15 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:47 Ermenistan’da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı Ermenistan'da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 16:12:36. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu etkisinde araç kullanan model, aracıyla 2 kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement