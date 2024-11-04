Son dönemlerde yapılan operasyonlara rağmen önüne bir türlü geçilemeyen uyuşturucu illeti Antalya'yı deyim yerindeyse esir aldı. Kentin farklı mahallelerinde çekilen görüntülerde uyuşturucu madde kullandığı tahmin edilen şahısların kendilerinden geçmiş halde oldukları görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi - Son Dakika
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