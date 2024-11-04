Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi

Geniş Video İzle

Antalya'da çeşitli mahallelerde uyuşturucu madde kullandığı düşünülen şahısların kendilerinden geçmiş haldeki görüntüleri izleyenleri kahretti.

04.11.2024 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemlerde yapılan operasyonlara rağmen önüne bir türlü geçilemeyen uyuşturucu illeti Antalya'yı deyim yerindeyse esir aldı. Kentin farklı mahallelerinde çekilen görüntülerde uyuşturucu madde kullandığı tahmin edilen şahısların kendilerinden geçmiş halde oldukları görüldü.

Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi

Uyuşturucu, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • rıdvan öztürk:
    Devlet isterse engeller.. ama engellemiyosa bir problem var demektir.. 114 14 Yanıtla
  • Muzaffer Yağmahan:
    Akp ve Mhp oynalariyla arastirilmasi reddedildi… Bunun ustunde konusmaya gerek yok. 52 17 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    ölmüşüz ağlayanımiz yok 39 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Bunlar uyuşturucu baronların eseri onlarda siyasi bağlantılı. 26 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Onlar şimdi Antalya Bodrum Didim Beachlerinde Milshakelerini içip denizde yüzüyor :) beden gitmiş kafa bi dünya onlarda 25 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Zehir tacirlerine ölüm 23 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    itle köpekle mücadele eden lere yetki verin. yaralananlara cinayet den daha ağır ceza verin bitsin bu iş. yoksa bitmez 9 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan:
    uyuşturucu enegellenemez boyuta geldi. lisede parklarda satılmaya başlandı. gençliği küresel eller tüketiyor 6 1 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    karar MHP ve akp oylarıyla reddedildi 5 1 Yanıtla
  • HALÜK ERDOĞAN:
    operasyonlara rağmen önüne gecilemeyen diyorsunuz.Bu sözü söyleyenleri kiniyorum nasıl olacak bu yatanlar kendinden geçmiş vaziyet te dolanlar toplayın eli kirpacli yönetici ormana cam dikmeye gönderilecek ne zamana kadar iyi oldum deyene kadar karşı gelene verecek kiracı ne zamana kadar iyi oldum diyene kadar ormandan iyi bir ders alacak baktınız ders almamış ders alıncaya kadar çalışmaya devam oralarda insan Hakları dernekleri filan yaklasamayacak herkes o ormanda ders çalışıyor birseyler öğreniyorlar öğrenenler gidebilir ogrenemeyenler kendileri bilirler. 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:58 Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş’tan randevu istedi Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
07:53 Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı
07:34 Edin Dzeko’dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde Edin Dzeko'dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
23:37 İsrail’e giden gemiye Haydarpaşa Limanı’nda baskın İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın
23:29 Jose Mourinho’dan olay yaratacak paylaşım Jose Mourinho'dan olay yaratacak paylaşım
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 17:04:22. #1.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.