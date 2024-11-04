Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi

HALÜK ERDOĞAN:

operasyonlara rağmen önüne gecilemeyen diyorsunuz.Bu sözü söyleyenleri kiniyorum nasıl olacak bu yatanlar kendinden geçmiş vaziyet te dolanlar toplayın eli kirpacli yönetici ormana cam dikmeye gönderilecek ne zamana kadar iyi oldum deyene kadar karşı gelene verecek kiracı ne zamana kadar iyi oldum diyene kadar ormandan iyi bir ders alacak baktınız ders almamış ders alıncaya kadar çalışmaya devam oralarda insan Hakları dernekleri filan yaklasamayacak herkes o ormanda ders çalışıyor birseyler öğreniyorlar öğrenenler gidebilir ogrenemeyenler kendileri bilirler.