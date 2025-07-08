Uyuşturucu kaçakçıları yakalanmamak için milyon dolarlık yatlarını ateşe verdi

İspanya'nın Tenerife adası açıklarında, iki uyuşturucu kaçakçısı polis tarafından yakalanmamak için kendi yatlarını ateşe verdi. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, tatilcilerin sıkça tercih ettiği Kanarya Adaları yakınlarında yaşandı. Fransız ve Hollandalı iki adam, içinde büyük miktarda kokain bulunan yatlarıyla ilerlerken, polis botları tarafından takip edilmeye başlandı.

Kaçamayacaklarını anlayan ikili, tekneyi durdurup bilerek ateşe verdi. Görüntülerde, panikle yangın çıkarmaya çalıştıkları ve sonunda teknenin alevler içinde kaldığı görülüyor.

Yangın hem kaçakçıları hem de polisleri büyük tehlikeye soktu, çünkü yat her an patlayabilirdi. Polis ekipleri su hortumlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. İki adam denize atladı, onlardan biri ciddi şekilde yaralandı.

Yat, Kanarya Adaları'na yaklaşık 80 km uzaklıkta durdurulmuştu. Alevler tüm tekneyi sardı ve tekne battı. Kokainin büyük bölümü denize gömülürken, polis 25 kilo kokaini kurtarabildi.

Bu operasyon, Mısır'dan Avrupa'ya kokain kaçakçılığına karşı yürütülen geniş çaplı bir soruşturmanın parçasıydı. Yetkililer, yatın uyuşturucuyu taşıyıp açık denizde başka bir bota aktaracağını tespit etmişti.

İspanyol polisi şu açıklamayı yaptı:

"Mürettebatın tekneyi yakması, Gümrük ekipleri için operasyonu çok tehlikeli hale getirdi. Ancak ekipler hızlı davranarak önce yangını söndürdü, sonra da tekneye çıkmayı başardı. Yangın yeniden alevlense de uyuşturucunun bir kısmını kurtardık."

Teknedeki iki kaçakçı gözaltına alındı. Ciddi yaralanan kişi helikopterle hastaneye götürüldü.

Operasyon, İspanyol Sivil Muhafızlar, Ulusal Polis, Gümrük yetkilileri, ayrıca İngiltere ve ABD makamlarının ortak çalışmasıyla yürütüldü. Ele geçirilen uyuşturucu ve gözaltına alınan kişiler Tenerife'nin başkenti Santa Cruz limanına getirildi.