Uyuşturucu kullanıp meslektaşıyla cinsel ilişkiye giren rahip öldü - Son Dakika
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Uyuşturucu kullanıp meslektaşıyla cinsel ilişkiye giren rahip öldü

Uyuşturucu kullanıp meslektaşıyla cinsel ilişkiye giren rahip öldü

Bir rahip, uyuşturucu kullanımının ardından meslektaşıyla cinsel ilişkiye girdi ve hayatını kaybetti. Bu olay, hem dini çevrelerde hem de toplumda büyük bir şok etkisi yarattı. Rahibin ölüm sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor ve detaylar henüz netleşmiş değil.

01.10.2024 13:44
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69 yaşındaki İngiliz din adamı, 60 yaşındaki Belçikalı meslektaşıyla birlikte uyuşturucu aldığı gece aniden öldü. Biri İngiliz biri Belçikalı olan iki rahip, Belçika'nın Anvers eyaletindeki bir papaz evinde uyuşturucu aldıktan sonra cinsel ilişkiye girdiler. İngiliz rahip, gecenin sonuna doğru aniden rahatsızlandı. Belçikalı meslektaşı, acil servisi aradı ancak İngiliz rahip, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BELÇİKALI RAHİP UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

NTV'de yer alan habere göre; savcılık, İngiliz rahibin madde kullandıktan sonra diğer rahiple cinsel birliktelik yaşadığını doğruladı. Belçikalı rahip, uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanırken, yetkililer mağdurun vücudunda uyuşturucu izlerine rastlandığı açıklamasını yaptı. 'Ölümle sonuçlanan uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla yargılanan Belçikalı rahip hakkında henüz kesin bir karara varılmadı.

Belçika, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu kullanıp meslektaşıyla cinsel ilişkiye giren rahip öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Murat Çobas:
    Bu tarz şeyler sadece türkiyede olmuyormuş. Din görevlisi olupta Sapık her yerde sapık!! 95 10 Yanıtla
  • okan:
    Ya iki chp li bir yazı yassada savunsa bunları yazık 37 36 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Cinsel birliktelik açısından en sapık en iğrenç uygulamaları olan kesim her zaman din adamları olmuştur.. 49 13 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    rahip böyleyse cemaatini düşünemiyorum:)) 53 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Demek ki rahipler arasında da bademleme var.Birbirlerini bademlerken ölmüşler... 34 2 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Yani birbirine mi saplamışlar? 30 2 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever:
    Bizimkilerin eline su dökemezler 9 10 Yanıtla
  • Tc Nihan Ozler:
    cennetlik rahip bey 10 7 Yanıtla
  • Hakan Coşkun:
    Çarpılmışlar awk hahahahahah 9 1 Yanıtla
  • İbrahim Yıldırım:
    Hard corn yapmış rahip anlaşılan sonu kötü olmuş 8 1 Yanıtla
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