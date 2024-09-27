Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı

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Gaziantep'te silahlı bir grubun sokağa inerek husumetlilerini tehdit ettiği görüntülerdeki şahıslar için gerekenin yapıldığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medyada yer alan şahısların da içinde bulunduğu 7 şüpheli yakalanmıştır. Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

27.09.2024 14:41  Güncelleme: 14:50
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Gaziantep'te bir ara sokakta çekilen videoda bazı kişilerin uzun namlulu silahlarla adeta 'nöbet' tuttuğu görüldü. İnfial yaratan görüntü sonrası harekete geçen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.

EKİPLER GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halkımız arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntüler Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar 26 Eylül 2024 Perşembe akşam saatlerinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, KOM, istihbarat ve devriye ekiplerimiz koordinesinde adres sorgulama ve saha çalışmaları başlatılmıştır. Sosyal medyada yer alan şahısların da içinde bulunduğu 7 şüpheli yakalanmıştır" dedi.

"NEFESLERİNİ KESECEĞİZ"

Açıklamasının devamında halkın huzurunu kaçıranlarla mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Aziz Milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun" ifadelerine yer verdi.

"TUŞA BASMAKLA TETİĞE BASMAK AYNI MI?" DİYORDU

Kısa sürede yayılan ve infiale neden olan görüntülerde silahlı grubun "Hani sokağa çıkamıyorsunuz, tuşa basmakla tetiğe basmak aynı mı?" dediği duyuluyordu. Öte yandan görüntüleri paylaşan ve videodaki şahsın 57 suç dosyası bulunduğunu iddia eden kullanıcılar yetkililere çağrıda bulunarak bu kişilerin yakalanmasını talep etti.

Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı

İçişleri Bakanı, Gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • ibrahim tekin:
    tamam yakalandı sonuç ne oldu bunlar zaten işin sonunda birşey olmayacağı ceza almayacaklarını bildikleri için bu hareketleri yapıyorlar 163 4 Yanıtla
  • Ramettin Yasa:
    Yarın çıkarlar 122 2 Yanıtla
  • İbrahim:
    57 tane suç dosyası var halen elini kolunu sallaya sallaya geziyorlar. Şimdi suç kimde!... 115 2 Yanıtla
  • Mehmet Bodur:
    hayret 57defa suc halen disarda turkuye teksas oldu silahi nereden buluyorlarsa 61 1 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    uzun namlulu silah taşımaktan en az 10 sene yatmalari lazım..ama nerde.. 47 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    ulkenin civisi cikmis 39 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Ulkede adalet sistemi malesef cokmus durumda yeni kalici bir reforma ihtiyac var bastan asagi yapanin yanina kar kaliyor 56 suc kaydi olan adam nasil serbest gezer birinin baaina bela oluncami tutuklanacak 35 2 Yanıtla
  • Cenk:
    İyi insanlar Allah'a emanet yaşıyor... Çünkü kötülerin sahibi çok kim bilir kimin pis işlerini yapıyorlardir. Fotoğraf albümünede bakmak lazım.. 35 1 Yanıtla
  • ozcan ozmercan:
    Mesele yakalamak değil Yakalayıp tutuklama olmalı. 26 0 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Dünyanın en büyük açık cezaevinde yaşıyoruz ama bazılarımız hala farkında değil 22 0 Yanıtla
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