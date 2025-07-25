Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı - Son Dakika
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Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı

Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
25.07.2025 16:08
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İstanbul Eyüpsultan'da yol kenarındaki bir valizin içerisinde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aktif olarak görev yapan 4 polis daha "delil karartma" şüphesiyle gözaltına alındı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yol kenarındaki bir valizin içerisinde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturma yeni bir gelişme yaşandı.

4 POLİS DAHA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 4 polis memuru ve 1 özel güvenlik amiri "delil karartma" şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. 19 Temmuz'da polis memuru İ.U.U. da gözaltına alınmıştı.

7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ayşe Tokyaz ayrılmak istediği eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülerek bir valize konmuş, daha sonra İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yol kenarına bırakılmıştı. Cinayete gözaltına alınan eski polis memuru Cemil Koç ile 6 şüpheli 18 Temmuz tarihinde tutuklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarındaki valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından, aralarında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle meslekten ihraç edilen eski polis memuru Cemil Koç'un da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu, olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle şüpheliler O.K. ve polis memuru İ.U.U'yu da gözaltına almıştı.

Eyüpsultan, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Taylan Özgür:
    emniyet teşkilatımız yine göz kamaştırıyor 5 0 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Adamlar Devlet Memuru Değil Mafya. 5 0 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    nekadar güvenilir emniyet teşkilatımız var maşallah 5 0 Yanıtla
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