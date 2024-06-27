Takip ettikleri vakıf başkanına beyzbol sopasıyla öldüresiye dayak - Son Dakika
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Takip ettikleri vakıf başkanına beyzbol sopasıyla öldüresiye dayak

Takip ettikleri vakıf başkanına beyzbol sopasıyla öldüresiye dayak

Konya İçme Suları Vakfı Başkanı 84 yaşındaki Ali Parlatır, kira meselesi yüzünden tartıştığı kişiler tarafından beyzbol sopasıyla öldüresiye darbedildi. Yüzü tanınmaz hale getirilen Parlatır, tedavi altına alınırken, şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.06.2024 12:06
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Konya'da meydana gelen olayda kira meselesi yüzünden tartıştığı kişilerce takip edilen Konya İçme Suları Vakfı Başkanı Ali Parlatır, beyzbol sopalarıyla saldırıya uğradı. Talihsiz adamı tanınmaz hale getirerek acımasızca döven şüpheliler ise gözaltında.

TARTIŞMANIN ARDINDAN TAKİP ETTİLER

İddialara göre kiracılar ile vakıf başkanı Ali Parlatır arasında kira meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmadan sonra aracıyla ilerleyen Ali Parlatır, vakfın kiracıları tarafından takip edildi.

Vakıf başkanına 'Kira' dayağı! Yaşlı adamı beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdüler

ARAÇTAN İNDİREREK ÖLDÜRESİYE DARBETTLER

Konhaber'de yer alan habere göre; Hatıp Caddesi güzergahında Ali Parlatır'ın aracına çarparak yolunu kesen şüpheliler, 84 yaşındaki adamı araçtan indirerek beyzbol sopalarıyla dövmeye başladı. Hızını alamayan saldırganlar araca da zarar verdi.

Vakıf başkanına 'Kira' dayağı! Yaşlı adamı beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdüler

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Ali Parlatır, uğradığı korkunç saldırının ardından Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Şüpheliler ise Parlatır'ın şikayetçi olması üzerine kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Vakıf başkanına 'Kira' dayağı! Yaşlı adamı beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdüler
Vakıf başkanına 'Kira' dayağı! Yaşlı adamı beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdüler
Vakıf başkanına 'Kira' dayağı! Yaşlı adamı beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdüler

Konya, Vakıf, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Takip ettikleri vakıf başkanına beyzbol sopasıyla öldüresiye dayak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hasan Balta: Geçmiş olsun Amcamıza… Yanlız ne kadar çok saçma sapan Vakıf , Dernek var… Genel Olarak Para Aklama yerleri buralar… Sözüm ona vakıf ama mal mülklerden geçilmiyorlar… Vatandaşada doğru düzgün faydalarını gören yok. Hep cep dolduracak işler peşindeler… 10 6 Yanıtla
    Emre Acar: Kardeşim devletin her yere yetişecek gücü mü var vakıf kurup insanların yardımlarıyla o işleri hallediyorlar mesela köyde boş akan su çeşme takıyor ihtiyaç olan yerlere içme suyu yapıyor camilerin su parasını ödüyor 0 0
  • Ankara null: darisi yavuz d basina 2 1 Yanıtla
  • Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: Bende Seydişehir de zehirlenenler dövdü zannettim içme suyu vakfı falan yazınca.. kiracı meselesiymiş meğer.. 0 0 Yanıtla
  • Emre Acar: Geçmiş olsun Ali amca tanıdığımız bir amcamızdır kendisi değerli bir insandır vakfın haklarını korumak istemiştir acil şifalar dilerim 0 0 Yanıtla

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