Takip ettikleri vakıf başkanına beyzbol sopasıyla öldüresiye dayak

Hasan Balta:

Geçmiş olsun Amcamıza… Yanlız ne kadar çok saçma sapan Vakıf , Dernek var… Genel Olarak Para Aklama yerleri buralar… Sözüm ona vakıf ama mal mülklerden geçilmiyorlar… Vatandaşada doğru düzgün faydalarını gören yok. Hep cep dolduracak işler peşindeler…

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