Vali Gökmen Çiçek: Anneler ağlamasın diye uyuşturucuyla mücadeleye devam edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Vali Gökmen Çiçek: Anneler ağlamasın diye uyuşturucuyla mücadeleye devam edeceğiz

Geniş Video İzle

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi'nin hizmete açılacağını duyurdu. Basın toplantısında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bu mücadelemiz yeminle devam edecek. Anneler ağlamasın diye uyuşturucuyla savaşmaya yılmadan, yorulmadan devam edeceğiz." dedi.

29.01.2025 20:05  Güncelleme: 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in liderliğinde, hayırsever iş insanlarının desteğiyle inşa edilen Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi, hizmete açılma aşamasına geldi.

"KAYSERİ'DE BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE TARİH YAZIYORUZ"

Vali Gökmen Çiçek, düzenlenen basın toplantısında merkezin önemine dikkat çekerek, bağımlılıkla mücadelede kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Göreve geldiği ilk gün verdiği sözü hatırlatan Çiçek, "Hiçbir gencimizi uyuşturucuya kurban vermeyeceğiz. Kayseri'de bağımlılıkla mücadelede tarih yazıyoruz" dedi.

Vali Gökmen Çiçek: Anneler ağlamasın diye uyuşturucuyla mücadeleye devam edeceğiz

"ANNELER AĞLAMASIN DİYE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Vali Çiçek, merkezin hayata geçirilmesinde büyük destek sağlayan hayırsever iş insanlarına teşekkür etti. Konuşmasında duygu dolu anlar yaşayan Çiçek, "Bu mücadelemiz yeminle devam edecek. Anneler ağlamasın diye uyuşturucuyla savaşmaya yılmadan, yorulmadan devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

"MART AYINDA HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK"

Lansmanda konuşan Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, merkezin teknik detaylarını paylaştı. İlk etapta 40 kişinin aynı anda rehabilite edilebileceğini belirten Çifçi, merkezin Mart ayında hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Vali Gökmen Çiçek: Anneler ağlamasın diye uyuşturucuyla mücadeleye devam edeceğiz

17 BİN 200 METREKARELİK DEV MERKEZ

Toplam 9.200 metrekare kapalı ve 8.000 metrekare açık alana sahip merkez, bağımlı bireylerin fiziksel, psikolojik ve mesleki gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlandı. Merkezde şu birimler bulunuyor:

• Görüşme Odası: 6 adet

• Grup Terapi Odası: 2 adet

Eğitim Salonu: 1 adet

Spor Salonu: 2 adet

• Kütüphane: 4 adet

• Açık Spor Alanı: 4 adet

• Meslek Atölyeleri: Gastronomi, Teknik, Bilgisayar, Tarım, Berber, Tekstil

• Hobi Atölyeleri: Resim, Seramik, Müzik, Basit Onarım, El Dikişi

Vali Gökmen Çiçek: Anneler ağlamasın diye uyuşturucuyla mücadeleye devam edeceğiz

KAPSAMLI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON SÜRECİ

Arınma tedavisini tamamlamış, alkol ve madde kullanım bozukluğu olan 15 yaşını doldurmuş erkekler ve 18 yaşını doldurmuş kadın bireylere hizmet verecek merkez, toplam 40 yatak kapasitesine sahip olacak. Yaklaşık 70 kişilik uzman ekiple hizmet verecek merkezde psikiyatristler, klinik psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, hemşireler ve eğitmenler görev alacak.

Vali Gökmen Çiçek: Anneler ağlamasın diye uyuşturucuyla mücadeleye devam edeceğiz

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM DESTEĞİ

Rehabilitasyon sürecinde bireylerin eğitimlerine devam etmeleri teşvik edilecek, mesleki eğitimler sertifikalandırılarak staj imkânları sunulacak. Vali Gökmen Çiçek, merkezin yalnızca Kayseri için değil, Türkiye genelinde bağımlılıkla mücadeleye örnek olacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Bu mücadele bir insanlık görevidir. Kayseri'den güçlü bir mesaj veriyoruz; anneler ağlamayacak, gençlerimiz bu bataktan kurtulacak."

Vali Gökmen Çiçek: Anneler ağlamasın diye uyuşturucuyla mücadeleye devam edeceğiz

Gökmen Çiçek, 3-sayfa, Kayseri, Güncel, Eğitim, Sağlık, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vali Gökmen Çiçek: Anneler ağlamasın diye uyuşturucuyla mücadeleye devam edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Erdal Erdal:
    Binali yi unutmayin olur mu 22 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Helal olsun, yanlış yola düşene bir tekmede biz vuralım değil, nasıl kurtarırız düşünülmüş. 12 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    vali beye teşekkürü borç biliriz helal olsun valim 12 3 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    uyuşturucu ile değil uyuşturanla mücadele etmediğiniz sürece hiçbir şey olmaz. kaç tane uyuşturucu baronu yakalandı? ülke uyuşturucu dolu torbacıdan başka yakalanan yok. kimin cebine gidiyor milyarlar. 13 1 Yanıtla
  • Gokhan Dogan:
    kendiniz satıyorsunuz zaten 6 4 Yanıtla
  • Yasin null:
    Sen önce yabancı uyrukluları hepsini gönder . 5 2 Yanıtla
  • Apple User:
    Esadin yer altinda Cikanlar Iktidardakilerde giderse bizden neler cikar 6 0 Yanıtla
  • murat2069:
    bataklıgı kaynagında kurutmak gerek zamanın siyasi baronları temizlemekle başlayın 5 0 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    geçen gün yakalanan gemi kimlerin ??? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 03:46:45. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Gökmen Çiçek: Anneler ağlamasın diye uyuşturucuyla mücadeleye devam edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.