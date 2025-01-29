Vali Gökmen Çiçek: Anneler ağlamasın diye uyuşturucuyla mücadeleye devam edeceğiz

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Bir belediyeye daha kayyum atandı

El hareketini neden yaptığını açıkladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in liderliğinde, hayırsever iş insanlarının desteğiyle inşa edilen Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi, hizmete açılma aşamasına geldi.

"KAYSERİ'DE BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE TARİH YAZIYORUZ"

Vali Gökmen Çiçek, düzenlenen basın toplantısında merkezin önemine dikkat çekerek, bağımlılıkla mücadelede kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Göreve geldiği ilk gün verdiği sözü hatırlatan Çiçek, "Hiçbir gencimizi uyuşturucuya kurban vermeyeceğiz. Kayseri'de bağımlılıkla mücadelede tarih yazıyoruz" dedi.

"ANNELER AĞLAMASIN DİYE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Vali Çiçek, merkezin hayata geçirilmesinde büyük destek sağlayan hayırsever iş insanlarına teşekkür etti. Konuşmasında duygu dolu anlar yaşayan Çiçek, "Bu mücadelemiz yeminle devam edecek. Anneler ağlamasın diye uyuşturucuyla savaşmaya yılmadan, yorulmadan devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

"MART AYINDA HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK"

Lansmanda konuşan Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, merkezin teknik detaylarını paylaştı. İlk etapta 40 kişinin aynı anda rehabilite edilebileceğini belirten Çifçi, merkezin Mart ayında hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

17 BİN 200 METREKARELİK DEV MERKEZ

Toplam 9.200 metrekare kapalı ve 8.000 metrekare açık alana sahip merkez, bağımlı bireylerin fiziksel, psikolojik ve mesleki gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlandı. Merkezde şu birimler bulunuyor:

• Görüşme Odası: 6 adet

• Grup Terapi Odası: 2 adet

• Eğitim Salonu: 1 adet

• Spor Salonu: 2 adet

• Kütüphane: 4 adet

• Açık Spor Alanı: 4 adet

• Meslek Atölyeleri: Gastronomi, Teknik, Bilgisayar, Tarım, Berber, Tekstil

• Hobi Atölyeleri: Resim, Seramik, Müzik, Basit Onarım, El Dikişi

KAPSAMLI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON SÜRECİ

Arınma tedavisini tamamlamış, alkol ve madde kullanım bozukluğu olan 15 yaşını doldurmuş erkekler ve 18 yaşını doldurmuş kadın bireylere hizmet verecek merkez, toplam 40 yatak kapasitesine sahip olacak. Yaklaşık 70 kişilik uzman ekiple hizmet verecek merkezde psikiyatristler, klinik psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, hemşireler ve eğitmenler görev alacak.

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM DESTEĞİ

Rehabilitasyon sürecinde bireylerin eğitimlerine devam etmeleri teşvik edilecek, mesleki eğitimler sertifikalandırılarak staj imkânları sunulacak. Vali Gökmen Çiçek, merkezin yalnızca Kayseri için değil, Türkiye genelinde bağımlılıkla mücadeleye örnek olacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Bu mücadele bir insanlık görevidir. Kayseri'den güçlü bir mesaj veriyoruz; anneler ağlamayacak, gençlerimiz bu bataktan kurtulacak."