Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı - Son Dakika
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Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından çıkan olaylar esnasında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, öfkeli kalabalığın içine tek başına girerek göstericileri sakinleştirip dikkatleri üzerine çekti. Çiçek, Kayseri'de hayatı normalleştirmeye yönelik çalışmalarına bugün de devam etti. Çarşıda yaptığı ziyaretlerde esnafla samimi sohbetler eden Vali Çiçek, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm yolları aradı.

02.07.2024 22:48
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Kayseri'de mültecilere karşı halkın ayaklanması sonucu şehir adeta savaş alanına dönmüştü. Evlerin, iş yerlerinin ve araçların kundaklandığı olaylı gecede, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in olağanüstü çabası sayesinde daha büyük bir felaket önlendi. Vali Çiçek, öfkeli kalabalığın içine tek başına girerek göstericileri sakinleştirip dikkatleri üzerine çekti.

Vali Çiçek, risk alarak göstericilerin arasına tek başına girmesi ve sağduyulu konuşmalarıyla gerginliği yatıştırmayı başardı. Bu cesur davranışı, halkın gözünde büyük bir takdir topladı ve Vali Çiçek'in liderlik vasıflarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı

VALİ ÇİÇEK, ÇARŞI ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Bugün, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek Kayseri'de hayatı normalleştirmeye yönelik çalışmalarına devam etti. Esnaf ve vatandaşların övgü dolu sözleri ve yoğun ilgisiyle karşılanan Vali Çiçek, halkın güvenini kazanarak şehrin huzurunu sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi.

Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı

ESNAFLAR MEMNUN

Çarşıda yaptığı ziyaretlerde esnafla samimi sohbetler eden Vali Çiçek, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm yolları aradı. Esnaflar, Vali Çiçek'in kendileriyle yakından ilgilenmesinden ve sorunlarına duyarlı yaklaşımından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Vali Çiçek'in bu insan odaklı yaklaşımı, Kayseri'de barış ve huzurun yeniden tesis edilmesine büyük katkı sağladı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in cesareti, liderliği ve halkla kurduğu güçlü bağ, şehrin zor günlerini geride bırakmasına ve yeniden huzura kavuşmasına öncülük ediyor. Halk, Vali Çiçek'e duyduğu güveni her fırsatta dile getirerek, onun sayesinde geleceğe umutla baktıklarını belirtiyor.

Vali Gökmen Çiçek\'in cesareti ve liderliği Kayseri\'de huzuru sağladı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Faruk serkan Oğuz: hep böyle mi olacak yani. alışmalımıyız 7 2 Yanıtla
    Zafer El: ağzı olan konusuyo işte gündem degistirmece 3 1
  • Emre Acar: Almanya cumhurbaşkanı Avm sivil aracı ile korumasız alışveriş yapmaya gidiyor bizim şehir yakılmış evleri arabaları ateşe vermişler vali hoperler alıp konuştu diye seviniyoruz bende bir nazar boncuğu mavi boncuk vereyim enazından 0 0 Yanıtla

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