Van Edremit Çiçekli'de 1 ölü 4 yaralı kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Van Edremit Çiçekli'de 1 ölü 4 yaralı kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı

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Van Edremit Çiçekli\'de 1 ölü 4 yaralı kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Van'ın Edremit ilçesinde salı günü Çiçekli Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve inceleme sürüyor.

Van'ın Edremit ilçesinde salı günü meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazanın meydana geldiği anlar yer alırken, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin detaylar da görüntülere yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA
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