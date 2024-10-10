Köfteci Yusuf\'tan "domuz eti" açıklaması! Bakanlığı suçladılar

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Türkiye günlerce vatandaşa domuz eti yediren köfte zincirinin kim olduğunu konuştu. Raporların ortaya çıkmasıyla tepkilerin odağına yerleşen Köfteci Yusuf, sonunda sessizliğini bozdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan sakıncalı listede yer alan ve ürünlerinde domuz eti olduğu tespit edilen ünlü köfte zinciri, iddiaları yalanlayarak topu bakanlığa attı. Denetimlerin devam ettiğini ve durumu aydınlatmaya çalıştıklarını belirten marka, numune alma işlemlerinde birçok teknik hata yapıldığını öne sürdü.

İşte Köfteci Yusuf'tan yapılan açıklama;