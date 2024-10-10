Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf\'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu

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Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de ilk kez yayınlamaya başladığı taklit-tağşiş ürünler listesinde, aralarında ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf da olmak üzere birçok işletmede domuz etinin kullanıldığı ortaya çıktı.

SIRRA KADEM BASMIŞTI

Bakanlığın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine de dahil ettiği Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş ise haberlerin ortaya çıkması sonrasında adeta sırra kadem basmıştı.

"BENİM SİYASİ GÜCÜM YOK, İŞİMDE EKMEĞİMDEYİM"

Sessizliğini bugün Sözcü TV'ye bozan Yusuf Akkaş "Başıma ne getirildiğini bilmiyorum. Olayı adalete bildirdim, benim siyasi gücüm yok, işimde ekmeğimde olan biriyim. Yurt genelinde 280 iş yerimiz var. Yanımda 12 bin kişi çalışıyor. 700'ü aşkın gıda mühendisi ve veteriner var. Bunların arasında böyle bir şey yapmaya kalkışsanız bile yapamazsınız.

"BEN GARİP BİR KUŞUM"

Ben garip bir kuşum, yanımda çalışan 12 bin kişinin yüzlerine kara leke sürdürmeyeceğim. Bu olayın en kısa zamanda aydınlanması için elimden gelen çabayı göstereceğim. Kötüler iyilerden daha zeki, iyiler sonuçta her zaman kazanır" ifadelerini kullandı.