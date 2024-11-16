Vicdansız Anne Bebeğini Tinerle Zehirledi, Suçu Kardeşine Attı! - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Vicdansız Anne Bebeğini Tinerle Zehirledi, Suçu Kardeşine Attı!

Vicdansız Anne Bebeğini Tinerle Zehirledi, Suçu Kardeşine Attı!

İstanbul'da bir kadın, evlilik dışı dünyaya getirdiği 2 yaşındaki bebeğini biberonuna tiner koyarak öldürdü. Suçu üvey ablasının üzerine atmaya çalışan kadın, polislerin oyununu bozdu. Olayın faili olan kadın, 'Babası sahip çıkmadı bunalıma girdim.' diyerek suçunu itiraf etti ve tutuklandı. Bebeğin babası ise sosyal medyada yapılan kötü yorumlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili detaylar ve gelişmeler tv100'de.

16.11.2024 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da cani anne evladını öldürmüş suçu kardeşine atmıştı! tv100 bebeği tinerle öldürmekle suçlanan teyzeye ulaştı: "Tam bir caniymiş benim haberim yokmuş"

İstanbul'da vicdansız bir kadın evlilik dışı dünyaya getirdiği 2 yaşındaki bebeğini biberonuna tiner koyarak zehirlemiş ve bebeğini öldürmüştü. O kadın suçu ablasının üzerine atmaya çalıştı. Yeğenini öldürmekle suçlanan üvey abla tv100 muhabiri Başak Bilgin'e konuştu. Kardeşi için "Tam bir caniymiş benim haberim yokmuş" dedi. Baba ise emniyette, sosyal medyada yapılan kötü yorumlardan şikayetçi oldu.

Evini açtı, sahip çıktı. Üvey kardeşi bebeğini biberonuna tiner koyarak öldürdü, suçu ise üvey ablasının üzerine yıkmaya çalıştı. Cani kadının oyununu polisler bozdu.

tv100 BEBEĞİ TİNERLE ÖLDÜRMEKLE SUÇLANAN TEYZEYE ULAŞTI

Bebeği öldürmekle suçlanan teyze "Benim yaptığımı söylemiş, duyduğumda şok oldum. Çocuğun öldüğünü de duyduğumda şok oldum. Yarayı alan benim burada kimse değil. O tam bir caniymiş haberim yokmuş. O babasız büyüdüyse ben de annesiz büyüdüm. Hiç farkımız yok." dedi.

O cani Dilek Çiçek Kırıkkale'de yaşıyordu. Yılmaz Efe ile İstanbul'da tanıştı, sevgili oldular. Yılmaz Efe evliydi, yasak aşktan bebekleri oldu. Dilek Çiçek 2 ay önce üvey ablasını aradı yanına geldi.

Teyze, "Güzel bir bebekti bir ay parçasıydı. Çocuk yatardı hiç öksürdüğünü görmedim, hastalandığını görmedim. 4 gün yanımda kaldı. Çocukla bir sıkıntısı yoktu, çocuğuna çok iyi davranıyordu. 'Beni hayata bağlayan tek varlığım' diyordu" ifadelerini kullandı.

KARDEŞİ BEBEĞİNİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLADI

Dilek Çiçek bebeğini öldürmek, suçu da ablasının üzerine atmak için plan yapıyordu. Öz annesi biberonun içine tiner koydu, yavrusuna içirdi. 2 yaşındaki Yunus Emre 50 gün verdiği yaşam mücadelesini maalesef kaybetti.

Yunus Emre bebeğin ölümü şüpheliydi, hastane kayıtları da öyle diyordu. Anne gözaltına alındı, karakolda üvey ablasını suçladı, çocuğumun katili o dedi.

BABA YORUMLARA TEPKİ GÖSTERDİ: ŞİKAYETÇİYİM

Baba Yılmaz Efe de şüpheliler arasındaydı, karakola götürüldü. Vicdansız kadın en sonunda bebeği tinerle öldürdüğünü itiraf etti. 'Babası sahip çıkmadı bunalıma girdim.' dedi, tutuklandı. Üvey abla ve baba serbest kaldı.

Yılmaz Efe ise evladının yasını tutacağına sosyal medyada yapılan kötü yorumların listesini tutmuştu. Tek tek aldığı görselleri polislere verdi. Evladını öldüren eşinden değil yorumları yapanlardan şikayetçi oldu.

KAYNAK: tv100

İstanbul, Evlilik, 3-sayfa, Yaşam, Hukuk, tv100, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vicdansız Anne Bebeğini Tinerle Zehirledi, Suçu Kardeşine Attı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:53 İzmir’de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş İzmir'de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş
19:26 CHP lideri Özel’den teğmenler için ihraç talebine sert tepki CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki
18:21 Trump’ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir Trump'ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir
15:47 Bakan Tekin’den müfredat eleştirilerine yanıt: Ne derseniz deyin devam edeceğim Bakan Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt: Ne derseniz deyin devam edeceğim
15:15 Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
07:56 Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, Tüm dünya çıplak vücudunu gördü Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, Tüm dünya çıplak vücudunu gördü
07:48 Ukrayna’da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor Ukrayna'da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor
07:23 Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer
07:04 Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı
06:04 Herkes Mike Tyson’ın ceketindeki detayı konuşuyor Herkes Mike Tyson'ın ceketindeki detayı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 20:31:20. #1.13#
SON DAKİKA: Vicdansız Anne Bebeğini Tinerle Zehirledi, Suçu Kardeşine Attı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.