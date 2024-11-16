Vicdansız Anne Bebeğini Tinerle Zehirledi, Suçu Kardeşine Attı!

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İstanbul'da cani anne evladını öldürmüş suçu kardeşine atmıştı! tv100 bebeği tinerle öldürmekle suçlanan teyzeye ulaştı: "Tam bir caniymiş benim haberim yokmuş"

İstanbul'da vicdansız bir kadın evlilik dışı dünyaya getirdiği 2 yaşındaki bebeğini biberonuna tiner koyarak zehirlemiş ve bebeğini öldürmüştü. O kadın suçu ablasının üzerine atmaya çalıştı. Yeğenini öldürmekle suçlanan üvey abla tv100 muhabiri Başak Bilgin'e konuştu. Kardeşi için "Tam bir caniymiş benim haberim yokmuş" dedi. Baba ise emniyette, sosyal medyada yapılan kötü yorumlardan şikayetçi oldu.

Evini açtı, sahip çıktı. Üvey kardeşi bebeğini biberonuna tiner koyarak öldürdü, suçu ise üvey ablasının üzerine yıkmaya çalıştı. Cani kadının oyununu polisler bozdu.

tv100 BEBEĞİ TİNERLE ÖLDÜRMEKLE SUÇLANAN TEYZEYE ULAŞTI

Bebeği öldürmekle suçlanan teyze "Benim yaptığımı söylemiş, duyduğumda şok oldum. Çocuğun öldüğünü de duyduğumda şok oldum. Yarayı alan benim burada kimse değil. O tam bir caniymiş haberim yokmuş. O babasız büyüdüyse ben de annesiz büyüdüm. Hiç farkımız yok." dedi.

O cani Dilek Çiçek Kırıkkale'de yaşıyordu. Yılmaz Efe ile İstanbul'da tanıştı, sevgili oldular. Yılmaz Efe evliydi, yasak aşktan bebekleri oldu. Dilek Çiçek 2 ay önce üvey ablasını aradı yanına geldi.

Teyze, "Güzel bir bebekti bir ay parçasıydı. Çocuk yatardı hiç öksürdüğünü görmedim, hastalandığını görmedim. 4 gün yanımda kaldı. Çocukla bir sıkıntısı yoktu, çocuğuna çok iyi davranıyordu. 'Beni hayata bağlayan tek varlığım' diyordu" ifadelerini kullandı.

KARDEŞİ BEBEĞİNİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLADI

Dilek Çiçek bebeğini öldürmek, suçu da ablasının üzerine atmak için plan yapıyordu. Öz annesi biberonun içine tiner koydu, yavrusuna içirdi. 2 yaşındaki Yunus Emre 50 gün verdiği yaşam mücadelesini maalesef kaybetti.

Yunus Emre bebeğin ölümü şüpheliydi, hastane kayıtları da öyle diyordu. Anne gözaltına alındı, karakolda üvey ablasını suçladı, çocuğumun katili o dedi.

BABA YORUMLARA TEPKİ GÖSTERDİ: ŞİKAYETÇİYİM

Baba Yılmaz Efe de şüpheliler arasındaydı, karakola götürüldü. Vicdansız kadın en sonunda bebeği tinerle öldürdüğünü itiraf etti. 'Babası sahip çıkmadı bunalıma girdim.' dedi, tutuklandı. Üvey abla ve baba serbest kaldı.

Yılmaz Efe ise evladının yasını tutacağına sosyal medyada yapılan kötü yorumların listesini tutmuştu. Tek tek aldığı görselleri polislere verdi. Evladını öldüren eşinden değil yorumları yapanlardan şikayetçi oldu.

KAYNAK: tv100