Video çekip paylaşan vatandaşın deprem önlemi izleyenleri ikiye böldü

İstanbul'daki depremler sonrası bir vatandaş, olası depremde enkaz altında kalması durumunda kurtarılamayacağını düşündüğünü ve bu nedenle yanına pompalı tüfek aldığını ifade etti. Kendisini bu şekilde "hazırladığını" dile getiren kişinin açıklamaları büyük yankı uyandırdı.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Söz konusu video, sosyal medyada kısa sürede yayılırken izleyenleri ikiye böldü. Bir kesim, şahsın yaklaşımını "kendi mantığı içinde anlaşılır" bulduğunu belirtirken, bir diğer kesim ise "toplumsal cehaletin ve çaresizliğin ürkütücü bir yansıması" şeklinde yorumladı.