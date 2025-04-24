Video çekip paylaşan vatandaşın deprem önlemi izleyenleri ikiye böldü - Son Dakika
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Video çekip paylaşan vatandaşın deprem önlemi izleyenleri ikiye böldü

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Bir kişi, olası depremde enkaz altında kalmaktan korktuğu için yanına pompalı tüfek aldığını söyledi. Kısa sürede viral olan video, ''mantıklı bir çıkış'' diyenler ve ''tehlikeli düşünce'' olarak eleştirenler arasında tartışma yarattı.

24.04.2025 11:26
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İstanbul'daki depremler sonrası bir vatandaş, olası depremde enkaz altında kalması durumunda kurtarılamayacağını düşündüğünü ve bu nedenle yanına pompalı tüfek aldığını ifade etti. Kendisini bu şekilde "hazırladığını" dile getiren kişinin açıklamaları büyük yankı uyandırdı.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Söz konusu video, sosyal medyada kısa sürede yayılırken izleyenleri ikiye böldü. Bir kesim, şahsın yaklaşımını "kendi mantığı içinde anlaşılır" bulduğunu belirtirken, bir diğer kesim ise "toplumsal cehaletin ve çaresizliğin ürkütücü bir yansıması" şeklinde yorumladı.

Video çekip paylaşan vatandaşın deprem önlemi izleyenleri ikiye böldü
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Son Dakika 3.Sayfa Video çekip paylaşan vatandaşın deprem önlemi izleyenleri ikiye böldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ömer duman:
    videodaki tüfek yasal boyutlarda değil emniyet harekete geçmeli 43 0 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    eee iste hep diyorum Allah kimseyi akildan yoksun birakmasin 31 0 Yanıtla
  • 6490203:
    onu öyle doldur sonra da unut çocuğun da akıp oynasın sonra ebeninkini gör mal 28 0 Yanıtla
  • ismail cüneyt varilci:
    çok da yanlış bulmadım. 2 21 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    imansız inançsız bir video. 12 0 Yanıtla
  • Bilal Çakmak:
    adam nede olsa devlet gelmeyecek sağ kalırsam kurtaran olmayacak. bir isyan videosu! bir devletsizlik videosu! 6 5 Yanıtla
  • Erkan Ergin:
    insan fazlalığı... 11 0 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    millet deliye hasret biz akıllıya..insana yaş değilmiş baş lazım, ufacık çocuk bile bunu yapmaktan utanır. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Video çekip paylaşan vatandaşın deprem önlemi izleyenleri ikiye böldü - Son Dakika
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