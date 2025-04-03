Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Video ile yanıt - Son Dakika
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Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Video ile yanıt

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin "gecikme" ve "yetersiz müdahale" iddialarına yanıt verdi. Bakanlık, ambulansın 8 dakika içinde olay yerine ulaştığı ve tüm tıbbi müdahalelerin eksiksiz şekilde yapıldığı belirtildi. Volkan Konak'ın fenalaştığı anlar ve ambulansın geldiği anlara ait güvenlik kamerası kayıtları da paylaşıldı.

03.04.2025 16:20
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkede konser verdiği sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak ile ilgili iddialara yanıt verdi. Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin "gecikme" ve "yetersiz müdahale" iddiaları ortaya atılmıştı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DE PAYLAŞILDI

Yapılan açıklamada, ambulansın 8 dakika içinde olay yerine ulaştığı ve tüm tıbbi müdahalelerin eksiksiz şekilde yapıldığı vurgulandı. Öte yandan Volkan Konak'ın fenalaştığı anlar ile ambulansın geldi anlara ait güvenlik kamerası kayıtları da paylaşıldı.

"AMBULANS 8 DAKİKADA OLAY YERİNE ULAŞTI"

Bakanlık tarafından olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri saniye saniye kamuoyu ile paylaşılarak, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı olarak, bayram dolayısıyla konser vermek üzere ülkemize gelen ve ne yazık ki sahnede olduğu sırada fenalaşarak hayatını kaybeden değerli müzisyen Volkan Konak'ın vefatıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi nedeniyle açıklama yapma gereği duymaktayız.

Öncelikle, olayın gerçekleştiği 30 Mart 2025 Pazar günü saat 23.27'de kamera kayıtlarında da görüldüğü üzere sanatçı Volkan Konak sahnede fenalaşmış ve yere düşmüştür. Saat 23.29'da ise 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne çağrı yapılmış, çağrının hemen ardından Yeni İskele 'den hareket eden ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde sağlık ekibimiz, saat 23.37'de, yani tam 8 dakika içinde olay yerine ulaşmıştır. Uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde, ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir. Ekiplerimiz, zamanında müdahale ederek gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir.

Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Bakanlıktan videolu yanıt

"İLK MÜDAHALEDE NABIZ VE SOLUNUM TESPİT EDİLMEDİ"

Ayrıca belirtmek isteriz ki, son bir yıl içerisinde her türlü acil müdahaleye olanak sağlayabilen tam donanımlı 15 yeni ambulans hizmete alınmıştır ve kalp krizleri başta olmak üzere her türlü acil vakaya müdahale edebilecek en yeni donanıma sahip ambulanslarımız mevcuttur. Basında yer aldığı gibi ambulans uzak bir noktadan değil, en yakın merkez olan İskele'den yola çıkmıştır. Olay günü, doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekibimiz, vakaya hızla ulaşarak gerekli tüm tıbbi müdahaleleri yapmıştır. Yapılan tüm temel yaşam desteği girişimlerine rağmen hiçbir yanıt alınamamıştır. Olay yerine giden 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede nabız ve solunum tespit edilmemiştir ve şuurunun tamamen kapalı olduğu belirtilmiştir.

Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Bakanlıktan videolu yanıt

"OTEL MÜŞTERİSİ DOKTOR AMBULASN GELENE KADAR MÜDAHALE ETTİ"

Ayrıca, otelde konaklayan bir göğüs cerrahı ve anestezi uzmanı tarafından da olay yerine 112 ekiplerimiz gelene kadar sanatçımıza ilk müdahale gerçekleştirilmiştir ve bize gelen bilgilere göre ilk andan itibaren sanatçımızda nabız solunum ve şuur yoktu. 112 acil ekibimizin ilk müdahaleleri ardından, hasta hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, burada acil servis ekibi ve alanında uzman doktorların tüm çabalarına rağmen maalesef olumlu bir sonuç alınamamıştır. Olaya intikal eden ambulans iddia edildiği gibi yetersiz bir ambulans olmayıp, 1 yıl içerisinde alınan yeni ambulanslardan olup, tam donanımlı ve tam randımanlı hizmet vermektedir. Bu nedenle, dahiliye uzmanı doktor ve hemşirelerle birlikte ambulansın olay yerine zamanında ulaştığı, tıbbi ekipman cihaz ve ilaçların eksiksiz olmadığını bir kez daha vurgulamak isteriz. Değerli sanatçımız Volkan Konak'ın vefatından derin üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade eder, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Bakanlıktan videolu yanıt
Volkan Konak\'a müdahale geç mi yapıldı? Video ile yanıt

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Son Dakika 3.Sayfa Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Video ile yanıt - Son Dakika

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