Volkan Konak için "Sahnede geberdi" diyen müftünün telefonuna el konuldu
Sanatçı Volkan Konak'ın hayatını kaybetmesi sonrasında "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu" yorumunda bulunan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mehmetalioğlu'nun telefonuna el konuldu.
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9.04.2025 14:38:16. #7.12#
SON DAKİKA: Volkan Konak için "Sahnede geberdi" diyen müftünün telefonuna el konuldu - Son Dakika
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