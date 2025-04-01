"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı, gece yarısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaşmasının ardından müdahalelere rağmen 58 yaşında vefat etti. Sahnede fenalaştığı anlar herkesin yüreklerini dağlarken KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.
Vefatıyla herkesi üzen Volkan Konak'ın yıllardır öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı. Volkankonak.com isimli sitede yayınlanan yardımlar en son 2010 yılında güncellenmiş olsa da ünlü sanatçının burs verdiği 63 öğrencinin 50'sinin, Konak'ın doğduğu kasabada babasını kaybetmiş çocuklardan oluştuğu öğrenildi.
Diğer 13 öğrenci ise Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerden gelen ve maddi durumu yetersiz olan gençlermiş. "Onların babası olamam ama ağabeyleri, amcaları olabilirim." sözleriyle de bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Polat Yağcı yaptığı paylaşımda; "Değerli sanatçımız Volkan Konak'ın cenazesi 1 Nisan Salı günü Levent Hayrettin Paşa Cami'sinde kılınacak öğle namazına müteakip, memleketi Maçka'da defnedilecektir. " ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı - Son Dakika
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