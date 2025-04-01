Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı - Son Dakika
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Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı

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Türkiye'yi yasa boğan vefatının ardından, ünlü sanatçı Volkan Konak'ın yıllarca ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı. Konak'ın özellikle doğup büyüdüğü kasabadaki maddi durumu yetersiz, babalarını kaybetmiş 50 çocuğa düzenli olarak destek sağladığı öğrenildi.

01.04.2025 09:35
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"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı, gece yarısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaşmasının ardından müdahalelere rağmen 58 yaşında vefat etti. Sahnede fenalaştığı anlar herkesin yüreklerini dağlarken KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.

63 ÖĞRENCİYE BURS VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Vefatıyla herkesi üzen Volkan Konak'ın yıllardır öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı. Volkankonak.com isimli sitede yayınlanan yardımlar en son 2010 yılında güncellenmiş olsa da ünlü sanatçının burs verdiği 63 öğrencinin 50'sinin, Konak'ın doğduğu kasabada babasını kaybetmiş çocuklardan oluştuğu öğrenildi.

Diğer 13 öğrenci ise Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerden gelen ve maddi durumu yetersiz olan gençlermiş. "Onların babası olamam ama ağabeyleri, amcaları olabilirim." sözleriyle de bir kez daha kendine hayran bıraktı.

VOLKAN KONAK'IN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Polat Yağcı yaptığı paylaşımda; "Değerli sanatçımız Volkan Konak'ın cenazesi 1 Nisan Salı günü Levent Hayrettin Paşa Cami'sinde kılınacak öğle namazına müteakip, memleketi Maçka'da defnedilecektir. " ifadelerine yer verdi.

Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı! 63 öğrenciye burs
Volkan Konak\'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ali Arat:
    inancı bizim ilgilendirmez zira “ Kimseyi yaptığı ibadet ile yargılamayınız, emanete sahip çıkıyor mu ? doğru söylüyor mu ona bakınız” adam inancı ne olırsa olsun 50 çocuğa sahip çıkmış. mekanın cennet olsun kuzeyin oğlu 58 7 Yanıtla
  • özgür Akdeniz:
    Dinsiz diyen yaratıklar!! ne faydanız oldu sizin hayata. Gerçek iyilik budur.. 41 12 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    allah gani gani rahmet eylesin 30 5 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    bir dernek kuralım. devam ettirelim yardımları 23 6 Yanıtla
  • Murat Avci:
    atıp tutanlar hadi bakalım kimin adam olduğunu görelim 9 2 Yanıtla
  • D Celik:
    Adam Allah'a inanıyordu ama bizim tarikatlara degil 0 0 Yanıtla
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