Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz - Son Dakika
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Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz

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KKTC'deki konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın sahnedeki son sözlerine ait görüntüler ortaya çıktı. Konak "Volkan abi sivri konuşma içeri atarlar seni' diyorlar. Ya bırak! Sen bilmez misin devrimciler korkmaz" ifadelerini kullandı.

31.03.2025 11:48
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Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği bir konser sırasında sahnede fenalaştı, hastaneye kaldırılan sanatçı hayatını kaybetti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 23.23 sıralarında gelen ihbarlar üzerine 112 acil sağlık ekibinin Volkan Konak'ın konser verdiği otele hızla intikal ettiği, Konak'a ilk tıbbi müdahalenin alanda bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Volkan Konak'ın alandan entübe edilerek hastaneye sevk edildiğine işaret edilerek şu ifadelere yer verildi; "Sanatçı 00.17'de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42'de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR'a son verilmiştir."

OTOPSİ YAPILACAK

Konak'ın cenazesinin Gazimağusa Devlet Hastanesi morgundan alınarak öğle saatlerine doğru başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tıp Birimi'ne kaldırılacağı ve burada otopsi işlemi yapılacağı öğrenildi.

"'SİVRİ KONUŞMA İÇERİ ATARLAR SENİ' DİYORLAR"

Bu arada vefatıyla sevenlerini yasa boğan Volkan Konak'ın, hayatını kaybetmeden önce sahnedeki son konuşması ortaya çıktı. Sanatçının söz sözleri şöyle; "Volkan abi sivri konuşma içeri atarlar seni' diyorlar. Ya bırak! Sen bilmez misin devrimciler korkmaz."

Volkan Konak\'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz

Volkan Konak, Kültür Sanat, Kalp Krizi, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Zafer Oztekin:
    Hiç uğruna. Birileri alkışlayacak diye, içi boş bir dünya uğruna değmezdi Gittiğin yerde çooook pişman olacaksın ama sana yarım asır önrün dünyadayken pişman olman için yeterli değilmi diyecekler... UYANIN GENÇLER ARAŞTIRIN ÖĞRENİN OKUYUN PEYGAMBERİMİZİN GÖSTERDİĞİ YOL VALLAHİ CENNETİN YOLU. 122 105 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Allah rahmet eylesin, büyük ses , büyük karakter, büyük Devrimci Volkan KONAK 128 92 Yanıtla
  • Kasim Ozdal:
    Tek devirebildikleri rakı şişeleri.Devir değişti bunlar değişmedi 82 93 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Hesap zamanı... imanın varsa rahmet olsun ama beni yakın küllerimi karadenize atın diyen bir insanın imanı varmıdır onu Allah bilir Rabbim affedicidir umarım pişman olup hakka yönelmişsindir...yoksa vay haline ... 53 54 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Haaaa bak bu cümle olmamış cümlenin ardından kendisi devrilmiş.demek ki doğru düşünce değilmiş.insanın aklından çok cümleler geciyor ama cehennem çok sıcak sende dayanamazsın o yüzden yine de Allah seni de bağışlasın .Umarım kendin için öte tarafta birşeyler yapmışsındır. 28 42 Yanıtla
  • Oooo:
    Bizim aslımız Selçuklu Osmanlı. Devlet hepimizin devleti. Ne devrimi kardeşim. Çok istiyorsan devrimi burda bir şeyi devirmeye gerek yok git Amerika'ya İngiltere'ye istediğin hayat orada 23 41 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Devrimciyi kim devirmiş? İnanmadığı azrail. 30 22 Yanıtla
  • Sena2007:
    Allah'ın huzurunda sen anlatırsın Allah taksiratini affetsin diyecemde sen İslam'a inanmadigin için demiyorum 18 30 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Ula başka haber yokmu 13 35 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ne zaman oluye Allah rahmet etsin diyebilecehiz amasiz susuz busuz..ne zaman hukumet ile develt ayrimini bilecegiz, ne zaman vatandas oldugumuzu, taraftar olmadigimizi bilecegiz, ne zaman oyumuzun aslinda nice nesillerin kaderi oldugunu bilecegiz o zaman bir arpa boyu yol aldik demektir. olmus insana Allah rahmet etsin denir, o inaniyor inanmiyor su bu onla inaniyorsaniz Allah'in arasinda artik.. kullar bi kenara cekildi Volkan Konak icin.. 32 7 Yanıtla
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