Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor

Volkan Konak memleketi Trabzon\'da son yolculuğuna uğurlanıyor

Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Volkan Konak hayata gözlerini yumdu. Volkan Konak, bugün memleketi Trabzon'da son yolculuğuna binlerce kişi tarafından uğurlanıyor.

02.04.2025 12:25
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KKTC'de konser esnasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, dün İstanbul'da düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine getirildi. Konak'ın cenazesi cenaze namazının kılınacağı alana alkışlar eşliğinde getirilirken, törene sanat camiasından isimler ve sanatçının sevenleri katılıyor.

Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor

"HERKESİN KALBİNDEN BİR PARÇA EKSİLDİ"

Cenaze törenine katılan oyuncu Alper Kul, " Türkiye'mizin başı sağ olsun. Sadece burada değil, tüm yurdumuzda herkesin kalbinden bir parça eksildi. Zamansız oldu. Ben kendi adıma ağabeyimi kaybettim ama ülkemiz çok büyük bir sanatçısını, çok büyük bir değerini, çok büyük bir vatanseverini, memleket sevdalısını kaybetti. Başımız sağ olsun. Zamansız çok çok büyük bir acı ve kayıp oldu. Yani kelimelerle kıymeti anlatılacak bir insan değil. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor

"GECE VAKTİ BENİ ÇAĞIRDI"

Yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek babasının mezarını ziyaret eden Volkan Konak'ın babasının mezarında sabaha kadar şarkı söyleyerek ağladığı ve eşi, ablası ve kuzenine mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı. Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, Volkan Konak'ın geçtiğimiz aylarda mezara gelerek vasiyetini verdiğini belirterek, "2-3 ay önce geldi. Gece saat 2'lerde beni çağırdılar. Ablası, eşi, kuzeni ile beraber mezara gittik. Orada babasının mezarına yattı, şarkı söyledi ve ağladı. 'Beni ceviz ağacının altına gömün' dedi. 'Vasiyetimdir, beni buraya gömün' dedi. Ben de 'Volkan ağabey sırayla gidiyor, olmaz, uzak kalıyor' dedim. 'Ben hesapladım, benim öleceğim zaman buraya geliyor' dedi. Onu söyledikten sonra kimse ölmedi. Böyle olunca ablası, eşi ve kuzeni ile mezar yerini belirledik. Ceviz ağacının altında oturduğumuz bank vardı, orayı açtık. Babasının mezarına yatıp şarkılar söylemişti. Gün ağarana kadar oradaydık" ifadelerini kullandı.

Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor

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Son Dakika 3.Sayfa Volkan Konak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • İsik Hizi:
    Allah rahmet eylesin güçlü bir sesti ünlü bir isimdi arkasından konuşanlar kendi muslumanligina baksın ölmüş kişi hakkında konuşmasın 12 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Gına geldi bayramda 34 kişi ölmüş onların da haberini yap onlarda bu ülkenin vatandaşı değilmi kişiye özel haber kanalı mı olur 0 1 Yanıtla
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