Wanda Nara, bu kez Icardi\'nin mesajını ifşa etti: Sen benim zayıf noktamsın

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Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile ayrılan ve Arjantinli golcünün sakatlığının ardından paylaşımlarıyla tepkilerin odağına oturan Wanda Nara, bu kez Icardi'nin mesajını ifşa etti.

"MUTLU OLMAMIZA İZİN VER"

Wanda Nara'nın yayınladığı WhatsApp mesajında Icardi'nin, "Tek amacım hayatımı huzur içinde yaşamak, hayatımın ailemin ve çocuklarımın tadını çıkarmak. Yıllar içinde kazandığımız ve inşa ettiğimiz her şeyin tadını çıkarmak, kimse bize hiçbir şeyi hediye etmedi. Kendini değerli bil, bizi değerli bil ve mutlu olmamıza izin ver!" ifadelerini kullandığı görüldü.

"SEN BENİM ZAYIF NOKTAMSIN"

Icardi'nin sözlerini şu şekilde devam ettirdiği görüldü: "Tüm bunları hayatımın kadınıyla, bu dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınla birlikte istiyorum. Sen benim zayıf noktamsın, sen benim gücümsün, sen benim prensesimsin ve evlendiğimiz gün büyükannene söz verdiğim gibi… Seninle sonsuza kadar varım!"

"HER ŞEY İYİ OLACAK"

Icardi'nin mesajına Wanda Nara'nın yanıtı ise "Mauro, başına gelenlere çok üzüldüm, o diz zaten uzun zamandır sorunluydu. İyileş ve neye ihtiyacın olursa benimle iletişime geçebilirsin, en iyileri Roma'da. En iyi uzmana görünmekten çekinme ve iyileşme süreci önemli, her şey iyi olacak." demek oldu.