Wanda Nara, bu kez Icardi'nin mesajını ifşa etti: Sen benim zayıf noktamsın - Son Dakika
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Wanda Nara, bu kez Icardi'nin mesajını ifşa etti: Sen benim zayıf noktamsın

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılan Wanda Nara, Arjantinli golcünün kendisine attığı bir mesajı ifşa etti. Icardi, hayatını huzur içinde yaşamak ve ailesiyle mutlu olmayı istediğini belirttiği mesajında Nara'ya, ''Sen benim zayıf noktamsın'' diye seslendi.

09.11.2024 17:15
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Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile ayrılan ve Arjantinli golcünün sakatlığının ardından paylaşımlarıyla tepkilerin odağına oturan Wanda Nara, bu kez Icardi'nin mesajını ifşa etti.

Wanda Nara, bu kez Icardi'nin mesajını ifşa etti: Sen benim zayıf noktamsın

"MUTLU OLMAMIZA İZİN VER"

Wanda Nara'nın yayınladığı WhatsApp mesajında Icardi'nin, "Tek amacım hayatımı huzur içinde yaşamak, hayatımın ailemin ve çocuklarımın tadını çıkarmak. Yıllar içinde kazandığımız ve inşa ettiğimiz her şeyin tadını çıkarmak, kimse bize hiçbir şeyi hediye etmedi. Kendini değerli bil, bizi değerli bil ve mutlu olmamıza izin ver!" ifadelerini kullandığı görüldü.

"SEN BENİM ZAYIF NOKTAMSIN"

Icardi'nin sözlerini şu şekilde devam ettirdiği görüldü: "Tüm bunları hayatımın kadınıyla, bu dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınla birlikte istiyorum. Sen benim zayıf noktamsın, sen benim gücümsün, sen benim prensesimsin ve evlendiğimiz gün büyükannene söz verdiğim gibi… Seninle sonsuza kadar varım!"

"HER ŞEY İYİ OLACAK"

Icardi'nin mesajına Wanda Nara'nın yanıtı ise "Mauro, başına gelenlere çok üzüldüm, o diz zaten uzun zamandır sorunluydu. İyileş ve neye ihtiyacın olursa benimle iletişime geçebilirsin, en iyileri Roma'da. En iyi uzmana görünmekten çekinme ve iyileşme süreci önemli, her şey iyi olacak." demek oldu.

Wanda Nara, bu kez Icardi'nin mesajını ifşa etti: Sen benim zayıf noktamsın

NE OLMUŞTU?

Icardi'nin sakatlığı sonrası Wanda Nara'nın sosyal medyadan rapçi L-Gante ile paylaştığı yatak pozu tepki çekmişti.

Wanda Nara, bu kez Icardi\'nin mesajını ifşa etti: Sen benim zayıf noktamsın

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Son Dakika 3.Sayfa Wanda Nara, bu kez Icardi'nin mesajını ifşa etti: Sen benim zayıf noktamsın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • deyvani10 :
    sen ne karaktersiz midesiz bir insansın 41 0 Yanıtla
  • deyvani10 :
    midesiz 31 0 Yanıtla
  • Adem GS:
    icardi bırak bundan eş olmaz..inşallah daha iyilerini çıkarsın Rabbım karşına... 25 3 Yanıtla
  • Hasan null:
    Wanda nara kendi ülkesinde bu kadar haber olmuyordur 28 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Yahu senin nikahlı karın kendisinden 10 yaş küçük elalemin rapçi siyle göstere göstere beraber oluyor, sen hala daha sensiz olmaz diyorsun. Bu ne midesizlik iğrenç. Karın artık senin karın değil. 22 0 Yanıtla
  • Deniz:
    Aga milletin yatağından kendisini boynuzlayan karısına kadar her şeyini ifşa ettiniz. BIZENE BUNDAN insanlarin özel hayatini haber yapmaktan vazgeçin artik. 18 0 Yanıtla
  • Furkan Polat:
    Ne ekersen onu biçersin üzücü bir durum Ağlayanın malı güldürmez derlerdi ya aynen öyle olmuş bu hayat kadını daha çok yuvalar yıkar 11 0 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Yenge futbolcu olsa olurmuş iyi oynuyor. 9 0 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Böyleleri yaşamamalı ahlaksızlar bu dünyada yaşadıkça dünya iyi olmayacak 7 0 Yanıtla
  • Adem Saglam:
    iyi söylemiş opya 3 1 Yanıtla
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