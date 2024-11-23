Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu

Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu

Maura Icardi ve Wanda Nara arasında sular bir türlü durulmuyor. Son olarak Nara'ya katıldığı bir davette Arjantin basını tarafından Icardi soruları sorulunca gözyaşlarını tutamadı. Boşanma ve aldatma dedikoduları ile gündeme gelen Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Icardi'nin evini basmıştı.

23.11.2024 09:51
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi eşi Wanda Nara ile uzun süredir boşanma dedikodularıyla gündemde. Çiftin yaşadığı olayların son perdesinde Wanda Nara, Icardi'nin evini basmıştı. Wanda Nara eşi Mauro Icardi'nin Arjantin'deki evine gelerek rahat tavırlar sergilemesiyle sosyal medyanın gündemine oturmuş ve herkesin tepkisini çekmişti.

Wanda Nara, en son katıldığı bir davette görüntülendi. Arjantin basını Wanda Nara'ya Icardi ile yaşadığı olaylar ile ilgili sorular sordu.

Wanda Nara, Mauro Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğularak ağlamaya başladı.

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Son Dakika 3.Sayfa Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Osman Koca:
    abi şunların habrrini yapmayın artık.sıktı 44 2 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    Artık sıktınız 18 1 Yanıtla
  • Özgür Arslan:
    sanki artık BOKU çıktı 7 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    motor alayı aynı iko da ne geniş adammış 5 1 Yanıtla
  • Ferhat Eser:
    Yalanizi skm son dakika itlik yapmayin wanda nara evini felan basmadi avukatiyla oradaydi srfsizler sizi 1 0 Yanıtla
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