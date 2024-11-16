Wanda Nara ile davalık olan Icardi'den olay hareket - Son Dakika
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Wanda Nara ile davalık olan Icardi'den olay hareket

Wanda Nara ile davalık olan Icardi\'den olay hareket

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye kendisi rapçi L-Gante ile aldatan ve boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara tarafından ''Kadına şiddet'' suçlamasıyla dava açmıştı. Bu nedenle mahkemede ifade vermesi beklenen Icardi, söz konusu davanın duruşmasına katılmadı.

16.11.2024 03:41
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara bir türlü gündemden düşmüyor. Canlı yayında Arjantinli rapçi L-Gante ile sarmaş dolaş videolar çekerek Icardi'yi defalarca aldattığı görülen Wanda, Icardi'ye "Kadına şiddet" suçlamasıyla dava açmıştı. Mahkemede ifade vermesi gereken tecrübeli futbolcu, sürpriz bir harekete imza attı.

DURUŞMAYA KATILMADI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın "cinsiyete dayalı şiddet" suçlamasıyla kendisi hakkında açtığı davanın duruşmasına katılmadı. Icardi ile alakalı gözaltı ya da tutuklama gibi bir durumun söz konusu olmayacağı da gelen haberler arasında.

WANDA'NIN AVUKATI KONUŞTU

Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, sanal ortamda gerçekleşen duruşmaya Icardi'nin katılmadığını belirtti. Rosenfeld, Icardi'nin avukatının duruşmanın ertelenmesi talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini dile getirerek, "Duruşmada olup bitenler aydınlatıldı. Nara'nın yaşadıkları hiç hoş değildi. Davanın içeriği, magazine alet edilmemesi için gizli tutuluyor" dedi.

"TÜRKÇE ÖĞRENMEK ZORUNDA KALACAĞIM"

Rosenfeld, Icardi'nin Türkiye'de ikamet ettiğini hatırlatarak, "Bu dava ülke dışına taşabilir; Türkçe öğrenmek zorunda kalacağım" ifadesini kullandı. Nara'nın güçlü bir kadın olduğunu vurgulayan Rosenfeld, şikayetlerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti ve konunun evveliyatının yalnızca iki günlük bir mesele olmadığını, aylardır devam eden bir süreç olduğunu ifade etti.

ICARDI NE DEDİ?

Arjantin'de bir televizyon kanalına konuşan Icardi, Nara'nın suçlamalarına yanıt verdi. Icardi, "Hepsi Wanda'nın abartması. Ben hiçbir şekilde şiddet uygulamadım. Burası benim evim ve benim haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve olanları kişisel amaçları için çarpıtıyor. Mesajlarımı sağa sola yaydı ve beni tüm dünyanın önünde aptal durumuna düşürdü; bu da psikolojik şiddettir" ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI?

Icardi, Wanda Nara krizi öncesinde Tottenham Hotspur maçında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Tecrübeli santrfor, daha sonra soluğu Arjantin'de aldı. Aslan'ın Arjantinli yıldızı, Avenida Del Libertador'da Wanda Nara'nın yaşadığı eve gitti. Mauro Icardi'nin, Arjantin'de kendisine ait olan ve Nara'nın kızları ile yaşadığı eve gittiği bildirildi. Ancak Arjantinli yıldız evdeyken, Nara'nın eve yeni sevgilisi L-Gante ile geldiği ortaya çıktı. Mauro Icardi'nin, Wanda Nara-L-Gante çiftini eve almadığı aktarıldı. Yaşanan tartışmanın ardından Wanda Nara'nın eve daha sonra tek geldiği ve yıldız futbolcunun kapıyı açtığı öğrenildi.

"KIZLARIMI SANA BIRAKMAM"

İddialara göre Mauro Icardi, Wanda Nara'ya kapıyı açtıktan sonra ikili arasında yaşanan tartışma alevlendi. Icardi'nin, "Kızlarımı asla sana bırakmam" diyerek çocukların velayetlerini istediği aktarıldı. Yaşanan tartışma daha da alevlenirken Wanda Nara şok bir hamle daha yaptı. Ünlü model, 'Kadına şiddet' iddiasında bulunarak Arjantin polisini çağırdı.

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Son Dakika 3.Sayfa Wanda Nara ile davalık olan Icardi'den olay hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Sudem melis icardi boşanıyor malum bizim oğlan kaşar seviyor burada senden daha iyikaşar olmadığına göre hazırla kendini 4 0 Yanıtla
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