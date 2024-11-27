Adana'da cep telefonuyla kaydedilip internette paylaşılan bir video izleyenleri adeta şaşkına çevirdi.
Kesmek için yakaladığı horozun "Anne" diye bağırdığını duyan sahibi son anda horozu kesmekten vazgeçti.
Kesilmek üzere olan horozun "konuştuğu" o görüntüler kısa sürede viral oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yakaladığı horoz 'anne' diye bağırınca kesmekten vazgeçti - Son Dakika
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