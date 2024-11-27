Yakaladığı horoz "anne" diye bağırınca kesmekten vazgeçti

3.Sayfa

Adana'da cep telefonuyla kaydedilip internette paylaşılan bir video izleyenleri adeta şaşkına çevirdi.

HOROZU KESMEKTEN VAZGEÇTİ

Kesmek için yakaladığı horozun "Anne" diye bağırdığını duyan sahibi son anda horozu kesmekten vazgeçti.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Kesilmek üzere olan horozun "konuştuğu" o görüntüler kısa sürede viral oldu.