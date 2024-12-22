"Yakışıklı güvenlik" olarak tanınan Muhammet Sürmeli'nin üniversitede söyleşi gerçekleştirdiği görüntüler kısa sürede infial yarattı.
Ege Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen ve kelepçe ile yaptığı dans figürlerini anlatan Sürmeli'nin kampüse girmesi bir kesimin ise büyük tepkisini çekti.
Birer bilim merkezine dönüşmesi gereken üniversitelerde söyleşi gerçekleştirmesi gereken kişilerin çok daha iyi seçilmesi gerektiğine vurgu yapan çok sayıda kişi Sürmeli'nin görüntüleri sonrası "Vay üniversitelerin haline" yorumunda bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › 'Yakışıklı güvenlik' üniversitede söyleşi gerçekleştirdi, herkes aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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