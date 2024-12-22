"Yakışıklı güvenlik" üniversitede söyleşi gerçekleştirdi, herkes aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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"Yakışıklı güvenlik" üniversitede söyleşi gerçekleştirdi, herkes aynı yorumu yaptı

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Sosyal medyada "Yakışıklı Güvenlik" olarak tanınan Muhammet Sürmeli, Ege Üniversitesi'nde öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Kelepçeyle sergilediği dans figürünü anlattığı görüntüler servis edilen Sürmeli'yi sahnede görenler "Vay üniversitelerin haline" demekten kendini alamadı.

22.12.2024 09:28
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"Yakışıklı güvenlik" olarak tanınan Muhammet Sürmeli'nin üniversitede söyleşi gerçekleştirdiği görüntüler kısa sürede infial yarattı.

KELEPÇELİ DANS FİGÜRLERİNİ ANLATTI

Ege Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen ve kelepçe ile yaptığı dans figürlerini anlatan Sürmeli'nin kampüse girmesi bir kesimin ise büyük tepkisini çekti.

"SÖYLEŞİ VERECEK KİŞİLER DAHA İYİ SEÇİLMELİ"

Birer bilim merkezine dönüşmesi gereken üniversitelerde söyleşi gerçekleştirmesi gereken kişilerin çok daha iyi seçilmesi gerektiğine vurgu yapan çok sayıda kişi Sürmeli'nin görüntüleri sonrası "Vay üniversitelerin haline" yorumunda bulundu.

"Yakışıklı güvenlik" üniversitede söyleşi gerçekleştirdi, herkes aynı yorumu yaptı

Ege Üniversitesi, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Yakışıklı güvenlik' üniversitede söyleşi gerçekleştirdi, herkes aynı yorumu yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • ferhat eser:
    TEK YOL ŞERİAT ALLAH AŞKINA BIRAN ÖNCE ŞERİAT SİSTEMİNE GEÇİLSİN ARTIK 15 33 Yanıtla
  • Kacar Adem:
    Tek kelime rezalet 43 1 Yanıtla
  • Ömer Kestek:
    İlk okul mezunu Emine erdoğanın Profesörlere yaptığı konuşmadan farkı yok 32 9 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Tek Kelimeyle REZİLLİK.. Yazıklar olsun o Üniversite rektörüne... 35 1 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    CHP liler organize etmiş 11 18 Yanıtla
  • Ela:
    bu mall kim 21 0 Yanıtla
  • Beykozlu:
    kim bu vasıfsız eleman 19 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    22 yıldır rektörlerle lego gibi oynayanlar çok mutludur umarım. Bizler iyi kurtardık kendimizi, yeni neslin Allah yardımcısı olsun.. 13 1 Yanıtla
  • Oğuz Şeker:
    bu ilkokul mezunu first laydide üniversitelerde sunum yapıyor 10 2 Yanıtla
  • Bilal Yavuz:
    kardeşim ülkenin çivisi çıkmış.buralardan yetişecek insanlara ne emanet edicez ne kadar mantıksız işler.niye hazineden bu kadar para harcanıp da her ile 3. 4 tane üniversite açıyoruz soytarılık yapın diye mi.ayıp bu milletin kazanımlarını tepeden tırnağa çarçur ediyoruz yazık... 12 0 Yanıtla
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