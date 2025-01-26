Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı - Son Dakika
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Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı

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Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından yetki tartışmaları devam ediyor. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'nin de katıldığı tartışmada Köstereli, ''İl Özel İdaresi'nin denetim gibi bir görevi yok. Burası turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte bu tür yerlerin denetiminin kimde olduğu belli'' ifadelerini kullandı.

26.01.2025 20:56  Güncelleme: 21:07
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Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel'inde çıkan ve 78 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin yetki tartışması devam ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yetki ve denetimin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğu belirten açıklamalar yaparken; Bakanlık ise Bolu Belediyesi'ni ve İl Özel İdaresi'ni işaret etmişti.

İL ÖZEL İDARE'DEN AÇIKLAMA

Yetki tartışmasına Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli de katıldı.Köstereli, NOW Haber'den Alican Uludağ'ın sorusu üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un facianın yaşandığı otelin denetim yetkisine ilişkin "Ruhsat ve iskan yetkisi İl Özel İdare'de. Alanın genelinden de İl Özel İdare yetkili, Turizm Bakanlığı yetkili değil. İş yeri açma çalışma ruhsatının yenilenmiş olması, benim için itfaiye raporunun da yenilenmiş olduğu diğer raporların yenilenmiş olması anlamına geliyor" ifadelerine yanıt verdi.

"YÖNETMELİKTE HER ŞEY VAR"

Köstereli açıklamasında"Burası turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte bu tür yerlerin denetiminin kimde olduğu belli" dedi. Köstereli"İl Özel İdaresi'nin denetim gibi bir görevi yok. Burası turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte bu tür yerlerin denetiminin kimde olduğu belli. Yönetmelikte her şey var. 2015'teki o ruhsat yalnızca otelin adres değişikliğiyle ilgili bir güncellemeydi. Adres değişikliği nedeniyle bir belge istenmez. Yalnızca belge üzerindeki adres değiştirilir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

78 kişinin ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada 11 kişi tutuklanmış, yangın faciasına ihmali olanların tespitine yönelik çalışmalara da hız verilmişti.

Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare\'de katıldı

3-sayfa, Turizm, Güncel, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Security Spcialist:
    Asıl Yılanın bası tabiki şihapelii Bolu belediye başkanı Tanju Özçan. 12 147 Yanıtla
  • Osman A:
    Yav yeter be kim sorumlu,herkes birbirinin üstüne atıyor.Utanmasanız dış güçler sorumlu,bizim bizim suçumuz yok diyeceksiniz.Bu ne başı boşululuk,nasıl bir iş denetleme,nasıl bir iş bilmezlik.Madem kimsenin sorumlu değil,eee siz niye orada oturuyorsunuz.Defolun gidin. 108 1 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Hepiniz istifa edin hepiniz suçlusunuz Akşama kadar çay kahve içiyorsunuz Birbirinize suç atmaya çalışmayın 83 0 Yanıtla
    Nedim KARADAĞ:
    ?????? 2 0
  • Ahmet Özdoğan:
    yani belli diyor bakanlık demeye korkuyor 62 2 Yanıtla
  • HASAN ŞENGÜL:
    suçlu bakan bakani tutuklayin 45 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Suçlu Kim? 41 1 Yanıtla
  • ayd121212:
    İl Özer idare ne iş yapar, buraları denetlemeyecekse görev tanımı sadece adres değişikliğine bakmak ise kapatın gitsin kardeşim boşuna milletin vergilerini çöpe atmayın.Ne saçmalık, bu açıklamalar olmasaydı il özel idaresi diye bir yatış departmanı olduğunu bilmeyecektik kim bilir 84 ilde kaç kadroları var??? 26 1 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    demekki suçlu,o kadar para verip tatile gidenlerde.ne işiniz var oturun oturduğunuz yerde. yerinde oturanlarında ev başlarına çöktü. kooooskoca büyük abd bile aciz kalmışken felaketlere biz ne yapacağız bilemem 7 15 Yanıtla
  • murat2069:
    yerse turizim bakanı desinler korku hepsinde var adalete bak yazık o olenlere rahmetle anıyorum 15 0 Yanıtla
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