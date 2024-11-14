Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler

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İzmir'in Selçuk ilçesinde üzerlerine kapıyı kilitleyip gittiği 5 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybeden ve olayla ilgili adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Melisa Akcan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın ve ardından AK Partili Özlem Zengin'in kendilerine bir yıl içinde 110 bin 705 TL ödeme yapıldığına yönelik açıklamasına Sözcü TV aracılığıyla yanıt veren Akcan çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

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