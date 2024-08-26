Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak - Son Dakika
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Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak

Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak

Muğla'da, kullandığı belediye otobüsünde yanına gelen bir kişinin ''Sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin? Babana selam söyle'' sözleriyle gerçek babasının bir işadamı olduğunu öğrenen Cihan Aydın, açtığı davayı kazanarak, 15 taşınmaz ve 100 milyon lira servete ortak oldu.

26.08.2024 11:16
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Muğla'da 5 yıl önce, Büyükşehir Belediyesi'nde belediye otobüs şoförü olarak çalışan Cihan Altın'ın yanına gelen bir yolcu, "Sen Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin; şu bin lirayı al da babana ver. Ona, aldığımız kömür nedeniyle borcumuz var" deyip indi. Altın, "Beni biriyle karıştırdınız galiba" dediyse de parayı veren yolcu, "Sen kömürcü Orhan'ın oğlusun. Babana selam söyle" diyerek uzaklaştı.

ANNEDEN YASAK AŞK İTİRAFI

Durumu anlattığı annesi Suzan Yıldırım ise 1987'de adliyede çalıştığı sırada işadamı Orhan Karaca ile yasak aşk yaşadığını ve bu ilişkiden dünyaya getirip resmi nikahlı eşi Yaşar Yıldırım'ın nüfusun kaydettirdiğini öğrendi.

Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak

SERVETE ORTAK OLDU

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; büyük bir üzüntü yaşayan ve işinden ayrılmak zorunda kalan Cihan Altın, işadamı Orhan Karaca'ya (63), babalık davası açtı. 6 yaşındayken trafik kazasında ölen kütükteki babası Yaşar Yıldırım'ın mezarı açılarak yapılan testte, babası olmadığı anlaşıldı. Yapılan DNA incelemesi sonucunda da Orhan Karaca'nın (63) yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu belirlendi. Orhan Karaca'nın nüfusuna kaydedilen Altın, 15 taşınmazına ve 100 milyonluk servetine de ortak oldu. Ayrıca babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı 355 bin liralık tazminat davasını kazandı.

Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak

"ESİRGEME KURUMUNA BAĞIŞLAYACAĞIM"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altın, "31 yaşında tesadüfen bir yolcunun yanıma gelip "Babana selam söyle" demesi ile gerçek babamı öğrendim. Mahkeme kararıyla kesinleşti. Ancak bana babalık yapmadı. Ben babasız büyüdüm. Benim de bir kızım var. Ona en iyi şekilde babalık yapmaya çalışıyorum. Kazandığım 355 bin lira tazminatı benim gibi babasız büyüyen çocuklar için, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağım" dedi.

Cihan Aydın, 3-sayfa, Muğla, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Beqq: Eminim bu haberi okuyanların tamamı bu adamın yerinde olmayı çok isterdi. Hatta onun yerinde olmak için neler vermezdi. 9 25 Yanıtla
  • Yaşar hikmet: Nasıl bir kader, Allah kimsenin başına vermesin. Sabırlar dilerim. Allah herkese normal bir aile nasip eder inşallah. 28 2 Yanıtla
  • abuzer yavuz: zina sonucu gelen servet desene zinanın adı yasak aşk olmuş 21 3 Yanıtla
  • Metin Kanbur: zengin olsa ne olacak anasının ne oldugunu öğrenmiş, 17 4 Yanıtla
  • Enver Atabey: başına talih kuşu konmuş 8 10 Yanıtla
  • Akay Kayhan: O yolcu kimdi acaba? Hızırmıydı? 18 0 Yanıtla
  • Emre Bey: Sen kömürcü orhanın oğlu değil misin babiço:) 9 1 Yanıtla
  • Serdal Çetinkaya: Rabbim sen büyüksün hala senin kudretine inanmayanlar var 9 0 Yanıtla
  • Durmus Savas: allah yar ve yardımcın olsun kardeşim. ailenle çocuklarında doya doya mutlu olun inş. 8 0 Yanıtla
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