Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi - Son Dakika
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Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi

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ABD'li Chloe Fountain, evine döndüğünde mutfağını yenileyen işçilerle karşılaştı. Plan olmamasına rağmen, işçiler yanlış eve gelmişti. Chloe, bu sürprizi beğenip ödeme yaptı. Ancak olay şüphe uyandırdı. Bazıları bunun TikTok için kurgulandığını öne sürdü. Bu durum, sosyal medya içeriklerinin güvenilirliği tartışmasını alevlendirdi. Geçen yıl da benzer bir olay yaşayan Chloe'nun hikayesi, viral içeriklerin gerçekliği hakkında soru işaretleri oluşturdu.

10.09.2024 16:12  Güncelleme: 16:23
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Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Chloe Fountain adlı bir kadın, evine döndüğünde beklenmedik bir durumla karşılaştı. Hiçbir tadilat planı olmamasına rağmen, mutfağını yenileyen bir ekip işçi buldu.

Chloe, yaşadığı bu ilginç olayı TikTok platformunda paylaştı. Videoda, evine girdiğinde koridorda uzun bir örtü ve mutfağında çalışan dört işçi gördüğünü anlatıyor. İşçileri uyarmaya çalışsa da, gürültüden dolayı sesini duyuramadığını belirtiyor.

Bu karışıklık sonucunda Chloe'nun mutfağına yeni granit tezgahlar takıldı. Kadın, beklenmedik bu yenilemeyi sevdiğini ve hatta faturasını ödediğini söylüyor.

Olayın gerçekliği hakkında şüpheler oluştu. Bazı izleyiciler, böyle bir karışıklığın nasıl olabileceğini sorguladı. Chloe, Daily Star gazetesine verdiği röportajda, yaşadığı yerdeki evlerin aynı plana sahip olduğunu ve kapısını kilitlemediğini açıkladı.

Ancak bir mutfak ustası, müşteri evde olmadan böyle bir işe başlanamayacağını belirterek olayın gerçekliğini sorguladı. Bazı yorumcular ise, bunun TikTok'ta popülerlik kazanmak için kurgulanmış olabileceğini öne sürdü.

İlginç bir şekilde, Chloe geçen yıl da benzer bir olay yaşadığını, o zaman bahçesinde yanlışlıkla çalışmaya başlayan işçileri durdurmadığını hatırlattı.

Bu olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve insanların gerçekliği hakkında tartışmasına neden oldu. Chloe'nun paylaşımı, günümüzde sosyal medya içeriklerinin güvenilirliği konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi
Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi

Amerika Birleşik Devletleri, Sosyal Medya, 3-sayfa, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • MUHAMMED EBZAL: Zaten hep senaryo 12 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Tabiki kurgulanmış.ölçü almadan, evi görmeden yapılamaz. 8 0 Yanıtla
  • Yasin Dağlı: ev sahibi evine geliyor ve calışan işçilere sesini duyuramıyor çok ilginç!!!! 5 0 Yanıtla
  • Candemir Emre: Güzel reklam olmuş 5 0 Yanıtla
  • Komutan Logard: Darısı bizim başımıza :))) 0 0 Yanıtla

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