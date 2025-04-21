Yaptığı rezilliği kayda aldı, yetmedi gurur tablosu gibi paylaştı

Sosyal medyada dikkat çekmek ve etkileşim almak uğruna yapılan paylaşımlara bir yenisi eklendi. Ancak bu kez yapılan paylaşım, sınırları fazlasıyla zorladı ve kamuoyunda büyük tepki topladı.

"BEKÇİ B.KUMU TEMİZLEDİ"

Kimliği belirlenemeyen bir kişi, bir parktaki banka dışkı dolu bir poşet bırakarak bu durumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Daha sonra gelen bir temizlik görevlisi, kayıttan habersiz şekilde poşeti alıp çöp kutusuna attı. Görüntüler sosyal medya platformlarında "Parktaki banka b.k bıraktım, bekçi b.kumu temizledi" notuyla paylaşıldı.

"AHLAK DIŞI"

Söz konusu video kısa sürede yayılırken, sosyal medya kullanıcılarından sert tepkiler geldi. Birçok kişi paylaşımı "ahlak dışı", "insan onurunu hiçe sayan" ve "kamu görevlilerine hakaret" olarak nitelendirdi.