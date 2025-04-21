Yaptığı rezilliği kayda aldı, yetmedi gurur tablosu gibi paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yaptığı rezilliği kayda aldı, yetmedi gurur tablosu gibi paylaştı

Geniş Video İzle

Bir kişi, kamusal alandaki bir banka dışkı dolu poşet bıraktıktan sonra, temizlik görevlisinin bu poşeti fark etmeden alıp çöpe attığı anları gizlice kayda aldı. Olay, temizlik görevlisinin görevini yaparken aşağılayıcı biçimde kaydedilmesi nedeniyle büyük tepki çekti.

21.04.2025 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada dikkat çekmek ve etkileşim almak uğruna yapılan paylaşımlara bir yenisi eklendi. Ancak bu kez yapılan paylaşım, sınırları fazlasıyla zorladı ve kamuoyunda büyük tepki topladı.

"BEKÇİ B.KUMU TEMİZLEDİ"

Kimliği belirlenemeyen bir kişi, bir parktaki banka dışkı dolu bir poşet bırakarak bu durumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Daha sonra gelen bir temizlik görevlisi, kayıttan habersiz şekilde poşeti alıp çöp kutusuna attı. Görüntüler sosyal medya platformlarında "Parktaki banka b.k bıraktım, bekçi b.kumu temizledi" notuyla paylaşıldı.

"AHLAK DIŞI"

Söz konusu video kısa sürede yayılırken, sosyal medya kullanıcılarından sert tepkiler geldi. Birçok kişi paylaşımı "ahlak dışı", "insan onurunu hiçe sayan" ve "kamu görevlilerine hakaret" olarak nitelendirdi.

Yaptığı rezilliği kayda aldı, yetmedi gurur tablosu gibi paylaştı
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Sosyal Medya, 3-sayfa, Güncel, Banka, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaptığı rezilliği kayda aldı, yetmedi gurur tablosu gibi paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Abuzer Kadayıf:
    CHP nin alt tabanı 202 170 Yanıtla
  • Halis demir:
    yakalayın ona yedirin 334 0 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Aaa yobazlar !! Lütfen özgürlük falan bırakmıyorsunuz yadırgayarak bağnaz insanlar bunda yadırgayacak, tepki gösterecek ne var herkes özgür istediğini yapar. İster sıçar, ister sevişir, istediğini yapmakta özgür herkes. Toplumsal yargılar baskılar yeter artık geçmişte kaldı bunlar hep bu hükümet yüzünden biz özgür olamıyoruz bu ülkede zor işte özgürlük !!!!!! 47 150 Yanıtla
  • Apple User:
    ahlaksız 172 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Dumanoğlunun destekçisi gençlerden dir 101 57 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Kamu cezası verecek hakim malesef yok bu ülkede 133 0 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    kesin chp lilerdir 67 61 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    bunu yakalayip kanalisasyonda calisma cezasi vereceksin 124 0 Yanıtla
  • Serhat Güngörür:
    Allah herşeyden haberdardır 89 1 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    son 20 yılda yetişenlerin terbiyesizliği ...Kadayıfın altı yanmış soğutacak elaman mı arıyor galiba 70 6 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Kesin akpli dir 15 17 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    kamu cezasının ne olduğunu hangi durumlarda uygulandığını bilen hakim varmı acaba? 19 0 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Toplumsal yargıların kriterlerini sayarken nasıl bir zihniyet eseri olduğunuz belli o yüzden sizin istediğiniz gibi davranmaniza izin verilmeyecek.... 16 0 Yanıtla
  • Seref Karabacak:
    tutuklanma haberi ne zaman gelir 4 0 Yanıtla
  • Emi Emii:
    Pisikopat??. 0 0 Yanıtla
  • Yüksel Ata:
    Metrobüste koltuğa bk bırakan kitle yarattı bu Hükümet Park gayet normal...! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder’e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 23:36:20. #7.12#
SON DAKİKA: Yaptığı rezilliği kayda aldı, yetmedi gurur tablosu gibi paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement