Yaptığı rezilliği kayda alıp ''İyi bozarım'' notuyla paylaştı - Son Dakika
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Yaptığı rezilliği kayda alıp ''İyi bozarım'' notuyla paylaştı

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Trafikte seyir halinde olan genç kız, aracın direksiyonunu çıkartarak diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anları kayda aldırıp sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmeyen genç kız, ''Kuyumcu değilim ama iyi bozarım'' notunu düştü.

04.12.2024 10:52
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Son dönemlerde trafikte kaydedilip sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde seyir halindeyken arabanın direksiyonunu çıkaran genç bir kız var.

"KUYUMCU DEĞİLİM AMA..."

Trafikte diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan genç kızın o anları kayda aldırıp sosyal medya hesabından "Kuyumcu değilim ama iyi bozarım" notuyla paylaşması dikkat çekti.

Yaptığı rezilliği kayda alıp \'\'İyi bozarım\'\' notuyla paylaştı

Sosyal Medya, Otomobil, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaptığı rezilliği kayda alıp ''İyi bozarım'' notuyla paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Genç:
    emniyette iyi düdükler 4 0 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Trafik Polisi - Aylık çıktı Allah bereket versin 2 2 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    gerek yok soradan görmüş yasi geç bunlar olur saten gendi ölmüş başkasını dusunmuyo hararet arabaninki yüksek oyüzden 2 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    cezalar da seni bozar 19 Haberlerinde görüşürüz 1 0 Yanıtla
  • Giriftar bey:
    Ceza is loading…. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yaptığı rezilliği kayda alıp ''İyi bozarım'' notuyla paylaştı - Son Dakika
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