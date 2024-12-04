Son dönemlerde trafikte kaydedilip sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde seyir halindeyken arabanın direksiyonunu çıkaran genç bir kız var.
Trafikte diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan genç kızın o anları kayda aldırıp sosyal medya hesabından "Kuyumcu değilim ama iyi bozarım" notuyla paylaşması dikkat çekti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yaptığı rezilliği kayda alıp ''İyi bozarım'' notuyla paylaştı - Son Dakika
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