Hatay'da inşa ettikleri duvarın parasını müteahhitten tahsil edemeyen işçilerin intikamına ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.
Duvarın parasını almayı başaramayan işçiler, yapıyı dozerle yerle bir ederken o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.
İşçilerin duvarı yıktıkları anlarda sarf ettiği "Parayı vermeyeceksin ha? Yıkın arkadaşlar yıkın" sözleri videoya damga vurdu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yaptıkları duvarın parasını alamayınca dozerle yerle bir ettiler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (10)