Yaptıkları duvarın parasını alamayınca dozerle yerle bir ettiler - Son Dakika
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3.Sayfa

Yaptıkları duvarın parasını alamayınca dozerle yerle bir ettiler

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Hatay'da yaptıkları duvarın parasını alamayan işçiler inşaatı dozerlerle yerle bir etti. Cep telefonuyla o anları kaydeden işçinin "Parayı vermeyeceksin ha? Yıkın arkadaşlar yıkın" sözleri videoya damga vurdu.

11.11.2024 11:16
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Hatay'da inşa ettikleri duvarın parasını müteahhitten tahsil edemeyen işçilerin intikamına ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

TELEFONLA SANİYE SANİYE KAYDETTİLER

Duvarın parasını almayı başaramayan işçiler, yapıyı dozerle yerle bir ederken o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

"YIKIN ARKADAŞLAR YIKIN"

İşçilerin duvarı yıktıkları anlarda sarf ettiği "Parayı vermeyeceksin ha? Yıkın arkadaşlar yıkın" sözleri videoya damga vurdu.

Yaptıkları duvarın parasını alamayınca dozerle yerle bir ettiler

3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaptıkları duvarın parasını alamayınca dozerle yerle bir ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Bu Kim:
    iyi yapmişlar işçinin hakki teri kurumadan verilir 29 2 Yanıtla
  • oktay sayar:
    borç alacak verecek ilişkisi ayrı değerlendirilir,mala zarar vermekten işcilere işlem yapılır,ceza alırlar 11 7 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Bence iyi yaptı adam emek verip yapacak sen kalkıp vermeyeceksin.kusura bakma kimse enayi değil 14 3 Yanıtla
  • Aa:
    güzel bir hareket 9 2 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Herkese hak ettiğini vereceksin 7 4 Yanıtla
  • Aa:
    bir iki metre yık 2 3 gün süre ver alırsan tabirini yap almazsan hepsini yik 11 0 Yanıtla
  • Bülent Sanal:
    Hela olsun bravo bu vijdansız mütahitlere acı mıycaksınvhepsi hirdszzzz 5 4 Yanıtla
  • Ahmet Kaan SOYSAL:
    Başka yerleride eşerek daha fazla zarara uğrataymış keşke 5 2 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    az bile yapmışlar adamları çalıştır parasını verme 3 2 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    haklı kim olursa olsun işçinin parasını vermek zorunda. bunlar alışmış işi bedavaya yaptırıp karşı tarafın verdiği parayı cebe indirmeye 4 1 Yanıtla
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