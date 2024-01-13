22:24 •
İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim•
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada çatışmada 9 askerimiz şehit oldu.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Akarca, paylaşımında "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı - Son Dakika