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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, şehitlerimiz için başsağlığı mesajında bulundu. Akarca, ''Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca\'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
13.01.2024 - 01:14,  Güncelleme: 01:37
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada çatışmada 9 askerimiz şehit oldu.

YARGITAY BAŞKANI AKARCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Akarca, paylaşımında "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
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Mehmet Akarca, Yargıtay, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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