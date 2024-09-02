Kadıköy'de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kadıköy'de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

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Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırının ardından iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı, Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışında gerçekleştirildi ve soruşturma devam ediyor.

02.09.2024 18:24  Güncelleme: 18:34
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Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldıran iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAÇ ÇIKIŞI YARGITAY SAVCISINA SALDIRI

Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparkın çıkışında iki şüpheliyle tartışan İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparkın çıkışı sırasında saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğu tespit edildi.

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği belirlenen firari şüpheli E.G, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin tamamlanması sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen T.T.İ. yakalandı. Şahıs önce sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli T.T.İ, toplanan yeni deliller doğrultusunda tekrar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kadıköy\'de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • özer bergin: Adalet savcı için farklı sade vatandaş için farklı işliyorsa orada adalet yoktur. 73 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: iyi olmuş 48 20 Yanıtla
  • RECEP null: neden adlî kontrol ile salinmadilar şaşırdım mı hayır 58 1 Yanıtla
  • Ali Arat: iki zengin yargilanirsa yargic istifa eder. biri zengin biri fakirse zengin kazanir. ikiside fakirse adalet yerini bulur diye bi cumle vardinsanirim 29 1 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Asgari ücret li bir vatandaş olsaydı Saldırganlar tutuklanırmıydudı acaba 20 1 Yanıtla
  • Adem Ozeren: Savcı olunca gündem oluyor dimi. Sıradan vatandaş hergün yiyor o dayağı. Kimseden ses çıkmıyor. Ama savcı acısını çıkarır ondan kesin. Adalet ne de olsa onun elinde 3 0 Yanıtla
  • Yıl Al: Kişiye göre adalet mi var 0 0 Yanıtla

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