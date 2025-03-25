Yarı çıplak şekilde aracının üzerine çıkıp çekiçle tırın camlarını kırdı - Son Dakika
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Yarı çıplak şekilde aracının üzerine çıkıp çekiçle tırın camlarını kırdı

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İstanbul'da trafikte tır şoförü ile hafif ticari araç sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen ticari araç sürücüsü, eline aldığı çekiçle aracının üzerine yarı çıplak bir şekilde çıkarak tırın camlarını kırmaya başladı. Tır şoförü ise gaza basıp aracı bariyerlere sıkıştırarak olay yerinden uzaklaştı.

25.03.2025 17:05  Güncelleme: 17:27
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İstanbul'da trafikte yine gergin anlar yaşandı. Tır şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

ARACININ ÜZERİNE ÇIKIP ÇEKİÇLE TIRIN CAMINI KIRDI

Edinilen bilgilere göre, öfkelenen hafif ticari araç sürücüsü, eline aldığı çekiçle aracının üzerine yarı çıplak bir şekilde çıkarak tırın camlarını kırmaya başladı. Tır şoförü ise gaza basarak aracını hızla hareket ettirdi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bir süre sonra tır şoförü, ticari aracı bariyerlere sıkıştırarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan bu gerginlik, trafikteki diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Yarı çıplak şekilde aracının üzerine çıkıp çekiçle tırın camlarını kırdı

İstanbul, Güvenlik, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yarı çıplak şekilde aracının üzerine çıkıp çekiçle tırın camlarını kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Abuzer Kadayıf:
    Haketmiş bravo tırcı 108 2 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    Allah tirciya nasil bir sabir verdiyse 80 4 Yanıtla
  • 182356:
    Tır şüfürü iyi yapmış Züpeye hattini bildirmiş hatta az bile yapmış 71 2 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    ne bu hiddet bu celal..insanlar kafayı yedi sonunda... 53 2 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    bence tırcı tam sıkıştırmadı züppenin aracını..direksiyonu tam kırıp iyice bariyerlerde preslemeliydi.. 42 2 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    hani köpekleri sokaklardan topluyordunuz? hayvan saldırmış daha ne yapsın? 18 1 Yanıtla
  • Mustafa Akhan:
    tırcının eline sağlık adam hem tırın kör noktasına girmiş hemde adamın camını kırıyor 15 1 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    abi bu haberin üstünden aylar yıllar geçti darberler oldu gözünü seveyim 12 4 Yanıtla
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