Yarı çıplak şekilde aracının üzerine çıkıp çekiçle tırın camlarını kırdı

İstanbul'da trafikte yine gergin anlar yaşandı. Tır şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

ARACININ ÜZERİNE ÇIKIP ÇEKİÇLE TIRIN CAMINI KIRDI

Edinilen bilgilere göre, öfkelenen hafif ticari araç sürücüsü, eline aldığı çekiçle aracının üzerine yarı çıplak bir şekilde çıkarak tırın camlarını kırmaya başladı. Tır şoförü ise gaza basarak aracını hızla hareket ettirdi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bir süre sonra tır şoförü, ticari aracı bariyerlere sıkıştırarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan bu gerginlik, trafikteki diğer sürücüler tarafından kaydedildi.