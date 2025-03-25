Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı

Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına yönelik düzenlenen eylemlerde gözaltına alınan 206 şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Aralarında 7 gazetecinin bulunduğu 172 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25.03.2025 21:08
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Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 208 şüpheliden 172'si tutuklandı.

YASA DIŞI GÖSTERİLERDE 206 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen 2 ayrı soruşturma çerçevesinde tutuklanmasının ardından İBB binası ve bazı cadde ve sokaklarda yaşanan olaylarda Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatıldı. 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' , 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlarından 206 şüpheli gözaltına alındı.

172 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 206 şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte ki işlemleri tamamlanan 206 şüpheliden 172'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 6 şüpheliye ev hapsi uygulanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı.

3-sayfa, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • mustafa sagdic:
    tüm ülke tutuklanır ma Melih Gökçek 128 milyar doları buhar edenler tutuklanmaz 673 63 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    yasadışı degil gosteri anayasal haktir yaziyor anayasada 572 93 Yanıtla
  • Güven Kılınç:
    Hadi sizi sokağa çağıran kurtarsın şimdi bakalım... 175 402 Yanıtla
  • Metin17:
    herkesi tutuklayında istediğinize satın memleketi. Bir ATATÜRK daha gelmez. 473 87 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Akp yönetimi ;bundan sonra yapacağınız en güzel şey topluca istifanızı verip gitmektir...Bu saatten sonra o koltuklar sizi rahatsız eder... 471 86 Yanıtla
  • 7zxs4mm228:
    sevindim sahada artar inşallah 73 431 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Bence CHP kapatılsın hem muhalefetligi beceremedi,hemde iktidar olamıyor.Bosuna maaş verilmesin. 85 294 Yanıtla
  • gh1907077878:
    Bu ülkeye kim hainlik pravotörliük yapıyorsa yargılansın. 152 46 Yanıtla
  • 205622:
    oy verenleri de tutuklayın sorun kökten çözülsün 86 41 Yanıtla
  • ender3316:
    bu son dakikada gizli trol habere bak 100 7 Yanıtla
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