Yasak aşk dehşeti! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı - Son Dakika
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Yasak aşk dehşeti! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı

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Erzurum'da boşanma aşamasındaki eşi Kübra K.G. ile sevgilisi olduğunu iddia ettiği komşusu Osman Bera Y.'yi bıçaklayarak yaralanan Bilgehan G., 'iyi hal' ve 'takdiri indirim' uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

06.03.2025 12:15  Güncelleme: 13:11
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Erzurum'a bağlı Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde 20 Ekim 2023'te meydana gelen olayda 3 yıldır evli olduğu Kübra K.G. ile boşanma aşamasında olan Bilgehan G., çocuklarını görmeye gitti. Kayınvalidesinin de olduğu görüşme sırasında Bilgehan G., iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi ile Osman Bera Y.'nin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları gösterip çocuklarının vekaletinin alacağını söyledi.

TARTIŞMA SIRASINDA BIÇAĞA SARILDI

Çıkan tartışmada Bilgehan G., Kübra K.G.'yi defalarca bıçakladı. Bu sırada kayınvalidesi İlknur K. (51) de sandalye ile Bilgehan G.'ye vurdu. Sırtından yaralanan Bilgehan G., bu kez Kübra K. G.'nin sevgilisi olduğunu iddia ettiği ve karşı binada oturan Osman Bera Y.'nin evine gitti.

Yasak aşk iddiası! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı

KAÇTI, YARALI BULUNDU

Binanın bahçesinde çıkan tartışmada Osman Bera Y.'yi de 8 yerinden bıçaklayan Bilgehan G. kaçtı. Komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kübra K.G. ve Osman Bera Y., ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli de Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerine 500 metre mesafede yaralı bulundu. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi yapılan Bilgehan G. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Bilgehan G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yaralılar tedavileri sonrası taburcu olurken, Bilgehan G. ve kayınvalidesi İlknur K. hakkında dava açıldı.

Yasak aşk iddiası! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı

"TAMAMEN RUTİN GELİŞTİ"

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'nci duruşmasına, tutuklu sanık Bilgehan G., tutuksuz sanık İlknur K., Kübra K.G. ile taraf avukatları katıldı. Karar duruşmasında mahkeme başkanının son sözünü sorduğu Bilgehan G. "Yaptığım olaydan dolayı pişmanım. İki ahlaksız yüzünden 16 aydır evlatlarımdan ayrıyım. Tamamen rutin gelişti, kesinlikle bir tasarlama olmadı. Tasarlama olsaydı ne Kübra ne İlknur bana engel olamazdı. Öldürme niyetim olsaydı, öldürürdüm. Beraatimi istiyorum, mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan hükümlerin uygulanmasına karar verilsin" dedi. Duruşmada dinlenen Kübra K.G. ise şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

Yasak aşk dehşeti! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı

KAYINVALİDEYE BERAAT

Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Bilgehan G.'ye 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Osman Bera Y.'ye yönelik de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Heyet daha sonra eylemlerin ağır tahrik altında işlendiği ve teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle sanığa 'iyi hal' ve 'takdiri indirim' uyguladı. Bilgehan G. her 2 suçtan toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer yandan Bilgehan G.'yi yaraladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan İlknur K. duruşmada beraat etti.

Yasak aşk dehşeti! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa \'iyi hal\' indirimi uygulandı

3-sayfa, Erzurum, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yasak aşk dehşeti! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 2147saloh:
    adam birde ceza yemiş 15 yıl..adam ne yapaydı izliyeymiydi ne yapaydı.bu adam bu namusuzlugu ispatladıgı taktirde bir gün bilr ceza verilmemeli..üstelik bu ikisinide devlet cezalandırnalı 95 16 Yanıtla
  • ibrahim ökten:
    O hakimi merak ediyorum, eşi başkasıyla yatsa seyredecek mi acaba. 62 9 Yanıtla
  • Behzat:
    iyi hal uygulanacaksa böylelerine uygulansın. 55 7 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    demekki adam iyi biri 42 7 Yanıtla
  • adige1864:
    bir or...punun şerri kırk şehri batırır demiştik 37 5 Yanıtla
  • Ers Çky:
    durum gerçekten buysa adama ceza değil madalya takılır. dünyayı iki pislikten temizlemiş oldu. 28 7 Yanıtla
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