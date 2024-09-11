Yasak aşkıyla Müge Anlı'ya çıkarak karısını arayan adam jigolo çıktı - Son Dakika
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Yasak aşkıyla Müge Anlı'ya çıkarak karısını arayan adam jigolo çıktı

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Yasak aşkı Seher ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak evden kaçan eşini bulmak isteyen Abdülhalim'in jigolo olduğu ortaya çıktı. Karısının kendisini para karşılığında başka kadınların evine gönderdiğini söyleyen adam, "Kadınlar para olmayınca bana peynir ve turşu verirdi. Karımın izni olmadan bir yere gidemezdim" diyerek şaşkına çevirdi.

11.09.2024 13:06
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı yasak aşkıyla Seher'le yayına çıkan Abdülhalim, evden kaçan karısını bulmak için yardım istedi. Yasak aşkıyla yayına çıkarak herkesi şaşkına çeviren adamın jigolo olduğu ortaya çıktı.

"EŞİM BENİ PARA KARŞILIĞI KADINLARA SATIYORDU"

26 yıllık eşi Leyla Eliş'in kaybolmasının ardından 7 ay önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Seher ile Müge Anlı'nın programına çıkan Abdülhalim, "Ben izin günlerimde kadınlarla buluşup para alıyordum, eşim de buna razıydı. Bazen turşu, peynir, zeytin, salamura alıyordum. O an evde ne varsa... Ben zorla almıyorum. Eşim turşu ve yaprak sevdiği için alıyordum. Eşimin rızası olmadan İstanbul'da bir yere gidemezdim. Onun rızası var ama şimdi her şeyi inkar ediyordu. Karım beni para karşılığına başka kadınlara satıyordu. O beni satıyor ben ne yapayım?" dedi.

Yasak aşkıyla Müge Anlı'ya çıkarak karısını arayan adam jigolo çıktı

YASAK AŞKINI TERCİH ETTİ

Kadınlardan gelen yardımlarla faturalarının ödendiğini, hatta yiyecek yardımı bile aldığını dile getirdi. Ancak maddi destek kesildiğinde evde huzurun bozulduğunu ve eşinin kendisini terk ettiğini belirtti. Jigolo olduğu ortaya çıkan Abdülhalim, hayatına yasak aşkı Seher ile devam etmek istediğini söyleyerek "Ben ikinci baharımı yaşamak istiyorum, helalimle çalışacağım. Tövbe ettim. Bana 6 ayda 60 yıllık huzur verdi. Karımdan görmediklerimi Seher'den gördüm. Karımla anlaşmalı boşanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yasak aşkıyla Müge Anlı'ya çıkarak karısını arayan adam jigolo çıktı
Yasak aşkıyla Müge Anlı\'ya çıkarak karısını arayan adam jigolo çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Yasak aşkıyla Müge Anlı'ya çıkarak karısını arayan adam jigolo çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Tuncay Sevim: yaş RTÜK diye bir kurum vardı kapandımı acaba 6 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Vay be 3 0 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Bu tiple jigolu olduğunu eleştirmiyor . Turşu peynir aldigini eleştiriyor 2 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Üstüne bir de para veriyorlar mış bu kadınları anlamak zor.. Zevkler ve renkler tartışılmaz da bu zevk değil. 0 0 Yanıtla
  • Bbayraktar: Kadın; üzerimde para yok. Köyden bulgur geldi. Ayrıca Kullanmadığım leğen ve mandal versem olurmu? Adam; Olur. :))) 0 0 Yanıtla
  • Kenan Dayan: TESADÜFEN İZLEMEK DURUMUNDA KALDİM.. O KADAR RAHAT OLAMAZ İNSAN.. MÜPTEZELLİK YANİNDA EFENDİLİK KALİR 0 0 Yanıtla

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