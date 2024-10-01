Site ortasında yasaklı ırk vahşeti! Göz göre göre parçaladı - Son Dakika
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Site ortasında yasaklı ırk vahşeti! Göz göre göre parçaladı

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Maltepe'de sahibi tarafından tasmasız ve ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek, site ortasında bir kediye saldırdı. Sahibinin güç yetiremediği köpek, kediyi paramparça ederken site sakinleri, dehşet içerisinde o anları kayda aldı. Köpeğin sahibinin "Ben buna ne yapabilirim" diyerek yardım istediği görüldü.

01.10.2024 15:45  Güncelleme: 17:16
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Olay, İstanbul Maltepe'de meydana geldi. Sahibi tarafından tasmasız ve ağızlıksız olarak gezdirildiği belirtilen yasaklı ırk köpek, dolaştığı site içerisinde bir kediyi paramparça etti. Çevredeki vatandaşların yardımlarına rağmen kediyi, köpeğin elinden almayı başaramadılar. Bağırış çağırış içinde köpeğini çekmeye çalışan köpeğin sahibi, ağlayarak yardım istedi.

İstanbul Maltepe'de yaşayan site sakini, yasaklı ırk köpeğini ağızlıksız ve tasmasız gezdirirken köpeğin bir kediyi parçalamasına engel olmaya çalışırken dehşet dolu anlar yaşadı. Site sakinleri, bu durumu bir çok kez şikayet etmelerine rağmen sorunun bu hale gelmesine büyük tepki gösterirken köpek, kediyi parçalara ayırdı. Kediyi itekleyerek köpekten ayırmaya çalışan kişi başarılı olamayınca ağlama krizine girdi. Olay sonrası yasaklı ırk köpeğin kör olduğu öğrenildi.

"BUNUN BURADA NE İŞİ VAR"

Köpeğin kediyi parçaladığı anlar, diğer site sakinlerinin cep telefonlarına yansıdı. Olaydan sonra köpeğin sahibinin babasının geldiği ve "bunun ne işi var burada" diyerek kediyi gösterdiği görülürken çevredeki vatandaşlar adama tepki gösterdi. Olayın ardından köpeklerinin kör olduğunu farkeden baba ve kız, büyük panik yaşadı. Kediyi parçaladıktan sonra görme kaybı yaşayan köpek, sahipleri tarafından hastaneye götürülürken kedinin cansız bedeni parçalanmış şekilde yerde kaldı.

Site ortasında yasaklı ırk vahşeti! Göz göre göre parçaladı

Güvenlik, Maltepe, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Site ortasında yasaklı ırk vahşeti! Göz göre göre parçaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Beyhan Gunes:
    O köpeği almayabilirsin o köpeği sahiplenmeyip kısırlaştırılmış şekilde denetimli barınaklara teslim edebilirsin...o kedi bir çocuk bir yaşlı hatta hepimiz olabilirdik...bu vahşetin yanıtı ben ne yapabilirim değil ..bunun sorumlusu benim demektir.ilgili site sahipleri hemen acil şikayette bulunsun kendi ve çocukları için ... 28 1 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Ne demek ben ne yapabilirim diye ağlıyorsunki sanki kaniş köpek hem yasak ırk yinede besliyorsun hem ağızlık takma zorunluluğu var yinede takma 23 0 Yanıtla
  • Efruz Bozkurt:
    Aynı sonu yaşamanız dileğiyle… 11 1 Yanıtla
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