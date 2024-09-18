Manisa'da cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntü hayrete düşürdü. 14 ya da 14 yaşlarında olduğu tahmin edilen 2 kız, akranlarını ortalarına alarak acımadan dövdüler.
Aldığı darbeler sonrası yere yığılan kız çocuğu "Yapmayın" diyerek feryat etse de kendisine saldıran kızları sakinleştiremedi. O anlar olaya tanıklık eden diğer kızlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yaşları 14 ya da 15! Akranlarını ortalarına alıp tekme tokat dövdüler - Son Dakika
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