Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi! Muhabir şaşkın şaşkın baktı

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Yunanistan'da bir plajda canlı yayın yapan kanalın kamerası, denize girecek olan yaşlı kadını soyan hırsızı görüntüledi. Haç kolyeyi saniyeler içerisinde çaldıktan sonra kayıplara karışan hırsızın o anlarını tüm ülke izlemiş oldu. Polis ekipleri ise hırsızın kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

CANLI YAYIN SIRASINDA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Yunanistan başkenti Atina'da yaşanan hırsızlık olayı sosyal medyada gündem oldu. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklığı ve sahillerde oluşan yoğunluğu görüntülemek için plaja gelen bir televizyon kanalının muhabiri son durumu aktarmak için stüdyoya bağlandı.

GÖZÜNE KESTİRDİĞİ KADININ KOLYESİNİ BOYNUNDAN GASBETTİ

Muhabirin arkasında denize giren ve kumsalda yürüyüş yapan kişiler görünürken kameraya takılan görüntü ağızları açık bıraktı. Bir kişinin gözüne kestirdiği yaşlı kadına adım adım yaklaştığı ve hemen ardından ise boynundaki kolyeyi çekerek aldığı görüntülendi.

UĞRADIĞI GASPI İZLEMEKLE YETİNDİ

Yaşadığı korkunç olay karşısında şoka giren kadın ne yapacağını bilemedi. Olduğu yerde donup kalan talihsiz kadın olan biteni izlemekle yetinirken gaspçı ise elindeki kolyeyle birlikte koşarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden muhabir o anları şaşkın bakışlarla izledi.

GASPÇI GÖÇMEN ÇIKINCA HALK HÜKÜMETE TEPKİ GÖSTERDİ

Yunan polisi tarafından yapılan açıklamada hırsızın kimliğinin tespit edildiği ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Gaspçının göçmen olması nedeniyle hükümetin kaçak göçmen politikalarına sosyal medyadan büyük tepki yükseldi. O anlardan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.