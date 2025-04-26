Yaşlı kadını katlettikten sonra seks sohbet hattını arayan katil ölü bulundu

İngiltere'de Hartlepool kentinde yaşayan 79 yaşındaki Norma Bell, 2017 yılında 41 yaşındaki Gareth Dack tarafından boğularak öldürüldü. Kendisinden haber alamayan Bell'in yakınları evine gidince cinayet aydınlatıldı.

CİNAYETTEN SONRA SEKS SOHBET HATTINI ARADI

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada kamera kayıtlarında katilin Dack olduğu belirlendi. Şüphelinin HTS kayıtlarında cinayetten dakikalar sona seks sohbet hattını aradığı ortaya çıktı. Öte yandan cinayetten sonra Dack'ın suç delillerini yok etmek amacıyla Bell'in evini yakmaya çalıştığı tespit edildi.

HÜCRESİNDE ÖLDÜ BULUNDU

Gareth Dack çıkarıldığı mahkemede en az 33 yıl cezaevinde kalmak üzere ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Dack, 21 Nisan'da Durham'daki cezaevindeki hücresinde ölü bulundu.

"KEŞKE TAHLİYESİNE BİE GÜN KALA ÖLSEYDİ"

Dack'in ölüm haberinin ardından konuşan Bell'in oğlu Graham Bell, Teesside Live'a yaptığı açıklamada "Öldüğünü duyduğuma sevindim ama keşke 33 yılını cezaevinde geçirip tahliyesine bir gün kala ölseydi. Mümkün olduğunca uzun süre acı çekmesini isterdim." dedi.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Graham Bell, "Bazı yönlerden ailesi için üzülüyorum, büyük bir kayıp yaşadılar. Onlara karşı herhangi bir kırgınlığımız yok. O kötü biriydi ve onlar da zor bir dönemden geçecekler." diye konuştu. Hapishanedeki diğer mahkumlar tarafından öldürüldüğü düşünülen Gareth Dack'in ölümüne ilişkin resmi soruşturma başlatıldı.