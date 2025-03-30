Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı - Son Dakika
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3.Sayfa

Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı

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İstanbul Sancaktepe'de yaşlı bir kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Büyük yankı uyandıran görüntünün altına ''Bugün bayram öyle mi?'' yorumları yapıldı.

30.03.2025 12:47
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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde çekilen bir görüntü, görenleri derinden üzdü. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, yaşlı bir kadının çöp konteynerinin içine girerek yiyecek aradığı anlar yer aldı.

"BUGÜN BAYRAM ÖYLE Mİ?"

Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntünün altına "Bugün bayram öyle mi?", "İçim acıdı", "Bu durumda olması hepimizin suçu", "Rabbim yardımcısı olsun inşallah" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı

Cep Telefonu, Alper Yeğin, Sancaktepe, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Halis demir:
    yrmek yopladığı yok hurda plastik topluyor satıyor çöpte yiyecek toplama 2002 den önceydi. 21 123 Yanıtla
  • Sk 06:
    akp Türkiyesi ne beklenir ki 79 32 Yanıtla
  • osman şahin:
    22 YILDIR DİN İMAN KURAN CAMİ SİYASETİNDE SON DURUM RABİM BU MÜBAREK GÜNDE VATANDAŞI BU HALE GETİRENLERİ KAHRU PERİŞAN ETSİN 101 8 Yanıtla
  • rambo kenan:
    kime oy verdi acaba ?? 44 33 Yanıtla
  • Tony Montana:
    KİME OY VERİRSE VERSİN ADAM GİBİ YORUM YAPİN O BİR İNSAN BELKİ DE BİR ANNE CANİNİN DERDİNDE BOS KONUSMAYİN 32 37 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    dünya bizi kıskanıyor ya lafla peynir gemisi yürümez efendiler. 56 10 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    erdogaa n müslüman olsun yeterki diyenler,alsana 48 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HALIS DEMIR ÇÖPTE PLASTIK NE ICIN TOPLUYOR, 2002 DEN SONRA KAFAN ALMIYOR GALIBA 47 5 Yanıtla
  • Ahmet Liman:
    Genelde bu tür kişilerin banka hesaplarında yüklü meblağlar çıkıyor. Araştırılması lazım. 8 43 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Birde siyasilerin görüntülerini paylaşın bu fotografin yaninda 42 8 Yanıtla
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