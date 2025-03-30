Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde çekilen bir görüntü, görenleri derinden üzdü. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, yaşlı bir kadının çöp konteynerinin içine girerek yiyecek aradığı anlar yer aldı.

"BUGÜN BAYRAM ÖYLE Mİ?"

Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntünün altına "Bugün bayram öyle mi?", "İçim acıdı", "Bu durumda olması hepimizin suçu", "Rabbim yardımcısı olsun inşallah" şeklinde yorumlar yapıldı.